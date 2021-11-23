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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Pandemic" balesini sahneleyecek - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Pandemic" balesini sahneleyecek

23.11.2021 12:02
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Pandemic" balesini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Kovid-19 salgını sürecinin kahramanları sağlık görevlilerine ithaf edilen "Pandemic" isimli baleyi 25 Kasım'da yeniden sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Kovid-19 salgını sürecinin kahramanları sağlık görevlilerine ithaf edilen "Pandemic" isimli baleyi 25 Kasım'da yeniden sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, salgının başlangıcından bugüne kadar geçirilen zaman diliminin sanatsal bir yapıya dönüştürülerek seyirciyle buluşturulması açısından önem taşıyan eserin libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

İlk kez orkestra eşliğinde sahnelenecek eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetecek. Bach, Vivaldi ve Handel'in müzikleriyle sunulacak eserde Emre Akyurt anlatıcı olarak yer alacak.

Dijital efekt ve özel tasarlanmış video görüntüleriyle desteklenen eserde, dekor ve kostümler Çağda Çitkaya, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

"Pandemic"te, Antalya DOB bale sanatçıları Iaroslava Volkova, Tolga Burçak, Müge Öğüt, Yağızhan Danış, Derya Tokgöz, Volkan Altunel, Milina Fidan, Burak Özbek, Seda Manaz, Umut Çaltekin, İlayda Binzet ve Artur Ivanov sahne alacak.

Birçok açıdan ilklerin sahneye taşındığı bale, kaçıran veya tekrar izlemek isteyen sanatseverler için 25 Kasım saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde yeniden beğeniye sunulacak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 lira arasında değişen eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebiliyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Pandemic balesini sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi Pandemic balesini sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi Pandemic balesini sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi Pandemic balesini sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi Pandemic balesini sahneleyecek

Antalya, Kasım, Opera, Bale, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Pandemic' balesini sahneleyecek - Son Dakika


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