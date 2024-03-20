Antalya Devlet Opera ve Balesi, Tosca Operasını Sahneleyecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Tosca Operasını Sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Tosca Operasını Sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi, dünya operalarının en çok sahnelediği eserlerden biri olan Tosca'yı sanatseverlerle buluşturacak. İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin eseri, 23 Mart Cumartesi günü Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde prömiyerini yapacak. Eserin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı. Biletler, gişelerden ve online olarak temin edilebilir.

20.03.2024 15:35  Güncelleme: 15:37
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Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünya operalarının en çok sahnelediği eserlerin başında gelen "Tosca" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, opera tarihinin önemli bestecilerinden İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği eserin prömiyeri, 23 Mart Cumartesi saat 20.30'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan eseri Antalya DOB orkestrasının şefi Lorenzo Castriota yönetecek.

Başkemancılığı Fahrettin Arda'nın üstlendiği eserde, Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek'in yönetecek. Antalya DOB çocuk korosu ise Sinem Emine Ulusoy tarafından çalıştırılıyor.

1800'lü yılların Roma'sında aşkının büyüklüğünden kıskançlığına yenik düşen Tosca'nın ve ressam sevgilisi Cavaradossi'nin aşk hikayesini anlatan eserin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

Eserde "Tosca"yı Serap Demirhan, Nurdan Küçükekmekçi ve Bilge Yılmaz, "Cavaradossi"yi Koray Damcıoğlu, Burak Pektaş ve Göksay Yaran, "Scarpia"yı Umut Akça ve Serhat Konukman, "Angelotti"yi Alaaddin Ataseven ve Yusuf Yıldız, "Sagrestano"yu Süleyman Onur Alpaslan ve Taner Ölçen, "Spoletta"yı Dağhan Ergün ve Mustafa Özşamlı, "Sciarrone"yi Toygarhan Atuner ve Yusuf Yıldız dönüşümlü olarak seslendirecek.

Eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi, Tosca Operasını Sahneleyecek - Son Dakika

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