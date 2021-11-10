Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Atatürk'ü Anma Konseri" - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Atatürk'ü Anma Konseri"

Antalya Devlet Opera ve Balesince Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla "Atatürk'ü Anma Konseri" düzenlendi.

Antalya Devlet Opera ve Balesince Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla "Atatürk'ü Anma Konseri" düzenlendi. Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, Antalya DOB Orkestrası ile solist sanatçılar soprano Semiha Derya Boran ve Gizem Şener, tenor Erdi Can Aybaş ve Burak Pektaş ile piyanist Yücel Yalçın sahne aldı. Müzik düzenlemelerini Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçısı Gürhan Keser'in yaptığı konserde, ışık tasarımını Mustafa Eski üstlendi. Eserler Atatürk'ün fotoğraflarından seçilmiş slayt ve video gösterimi eşliğinde seslendirildi.

Son Dakika

Masumlar Apartmanı dizisi milli maçlar sebebiyle bir hafta ara verecek

EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı

Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti

Nişanlısına sarkıntılık eden arkadaşını öldüren katil zanlısına iyi hal indirimi

Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı

Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz

Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis

Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü