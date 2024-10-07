Antalya DOB'da 'Carmen' Bale Temsili - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya DOB'da 'Carmen' Bale Temsili

'Carmen' balesi, 9 ve 10 Ekim'de Antalya'da sahnelenecek. Detaylar ve bilet bilgileri açıklandı.

07.10.2024 17:47
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Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Georges Bizet'nin ölümsüz eseri "Carmen" ile sanat sezonunun ilk bale temsilini gerçekleştirecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, tutku ve trajedinin dansın diliyle hayat bulduğu eser, yarın ve 10 Ekim Perşembe günü akşam Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Koreografisi Konstantin S. Uralsky'e ait olan "Carmen" bale eserinde "Carmen" karakterini Laroslava Volkova ve Milina Fidan Özbek, "Don Jose" karakterini Artemii Pluisnin, "Toreodor" karakterini Burak Özbek ve Artur Ivanov, "Carmen'in karanlık yüzü" karakterini Milina Fidan Özbek ve İlayda Binzet dönüşümlü olarak sahneleyecek.

Müzik düzenlemelerini ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın orkestra şefliğini Hakan Kalkan'ın üstlendiği eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Gazal Ertan'a ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Prosper Mérimée'nin romanı "Carmen", kazananın ve kaybedenin olmadığı dramatik bir aşk hikayesini anlatıyor.

Etkinliğin biletleri Antalya DOB gişeleri ve "www.biletinial.com" internet sitesinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya DOB'da 'Carmen' Bale Temsili - Son Dakika

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