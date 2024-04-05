Antalya\'nın Kumluca ilçesinde 25. Kadir Gecesi iftar yemeği düzenlendi

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen geleneksel "Kadir Gecesi" iftar yemeğine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

İlçede 26 yıl önce başlatılan ve Kovid-19 salgını döneminde bir yıl ara verilen geleneksel "Kadir Gecesi" iftar yemeği programı, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Programa, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Organizasyonu Kumluca Belediyesince yapılan, giderleri ise hayırseverler tarafından karşılanan programa katılanlara, ilçedeki lokantalarda hazırlanan çorba, etli nohut, pirinç pilavı, irmik tatlısı ve ayran ikram edildi.

İftar öncesi Kumluca Müftülüğü din görevlileri tarafından mevlit, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, semazen gösterisi gerçekleştirildi.

Okunan ezanın ardından meydanı dolduranlar birlikte oruç açtı.

Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu, belediye başkanı seçildikten sonra böyle bir organizasyonu gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Bu güzel geleneğin devam etmesi için elinden geleni yapacağını ifade eden Avcıoğlu, "Bugün burada ramazanın ruhuna yakışır bir şekilde bir araya geldik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek adına güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice Kadir Gecelerinde, böyle güzel sofralarda beraber oluruz." diye konuştu.

İlçe Müftü Vekili Muhammed Emin Emre tarafından yapılan yemek duasının ardından program sona erdi.