Atatürk Anıtı'nda bir araya gelenler, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk, İskele Caddeleri ile Kızılkule'den Alanya Belediyesi binasına kadar yürüdü. Burada sona eren yürüyüşün ardından Alanya Belediyesi havai fişek gösterisi sundu.

Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika

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