Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

30.08.2022 23:20
Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı ile konser düzenlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı ile konser düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda bir araya gelenler, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk, İskele Caddeleri ile Kızılkule'den Alanya Belediyesi binasına kadar yürüdü. Burada sona eren yürüyüşün ardından Alanya Belediyesi havai fişek gösterisi sundu.

Yürüyüşe, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Jandarma Komutanı Engin Burak Mindivanlı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından konser alanında konuşan Başkan Yücel, Kurtuluş Savaşı'nı sona erdiren Büyük Taarruz'un 100. yıldönümünü milletçe idrak etmenin mutluluk ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ardından Emir Can İğrek sevilen parçalarını seslendirdi.

YORUMLAR
500
Tatile geldiği Alanya'da boğularak hayatını kaybetti Tatile geldiği Alanya'da boğularak hayatını kaybetti Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü
Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:58 Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a canlı yayında "İmamoğlu'na kırgın mısınız?" sorusu yöneltildi!
22:29 Oyuncu Melis Tüzüngüç, mini etekli fotoğrafıyla takipçilerini mest etti!
22:08 Bakan Koca duyurdu! Doktorların 3. dönem atama kurasında başvuru sayısı bir günde 2 bini geçti
21:56 9 özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan cevap geldi
21:30 İngiltere'de sahibinden kaçan dev boğa yılanı yetkililer tarafından yakalandı!
20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Türk jetlerine yaptığı taciz hakkında konuştu: Ne siyasi ne de askeri olarak bizim muhatabımız değiller
20:41 Demet Özdemir ile nikah masasına oturan Oğuzhan Koç'un düğün tarihiyle ilgili ilginç detay! Eski sevgililerinin doğum gününde evlenmiş
20:15 Rize'de çay satışına sınırlama getirildi! İşte vatandaşı şaşırtan o yazı
20:06 Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, ünlü yorumcuya "Şaklaban" diyerek hakaret etti
19:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den skandal iddia: Ülkemizde yeni hükümet istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 23:20:44. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement