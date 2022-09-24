İlçede 25 Eylül 'e kadar devam edecek etkinlikte, yarın Maya Azucena ve Carlton Jumel Smith müzikseverlerle buluşacak.

Alanya Belediyesi tarafından Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde, vokalde Deniz Taşar'a Adem Gülşen piyano, Bulut Gülen trombon, Orhan Deniz basgitar ve Onur Başkurt davulla eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Alanya Caz Günleri'nde Deniz Taşar ve Steffen Morrison sahne aldı - Son Dakika

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