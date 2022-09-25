Alanya Belediyesi tarafından Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin üçüncü gününde, vokalde Maya Azucena'ya Alper Selçuk İmren klavye, Oya Erkaya Ayman basgitar, Vecihi Akın trompet, Aytun Gelsin gitar ve Enis Serkan Ayman davulla eşlik etti.

Kaynak: AA

Alper Selçuk, Antalya, Alanya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Alanya Caz Günleri'nde Maya Azucena ve Carlton Smith sahne aldı - Son Dakika

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