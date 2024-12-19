Antalya Piyano Festivali'nde Flamenko Rüzgarı Esti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Piyano Festivali'nde Flamenko Rüzgarı Esti

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24'üncü Antalya Piyano Festivali'nde Duende Flamenco Feat grubu, ünlü dansçılar Mara Farelo ve Christian Perez ile muhteşem bir performans sergileyerek izleyicileri büyüledi.

19.12.2024 15:15  Güncelleme: 15:20
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Piyano festivali Flamenko ateşiyle aydınlandı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye ev sahipliğinde bu yıl 24'üncü kez sanatseverle buluşan Antalya Piyano Festivali'nde Duende Flamenco Feat grubu, İspanya'dan gelen dünyaca ünlü dansçı Mara Farelo ve Christian Perez ile birlikte bir konsere imza attı. Müziğin ve dansın sahnede buluştuğu gece, piyano festivali Flamenko ateşiyle aydınlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 24'üncüsü gerçekleşen Antalya Piyano Festivali, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleşen konserler tıklım tıklım dolarken, festivalde bu kez Duende Flamenco Feat grubu sahne aldı. Duende Flamenco Feat, İspanya'dan gelen dünyaca ünlü iki dansçı Mara Farelo ve Christian Perez ile birlikte izleyenlere muhteşem bir performans sergiledi. Grup, gecede Flamenkonun geleneksel örneklerinin yanı sıra, modern ve popüler tarzda parçalar da seslendirdi. Dünyaca ünlü dansçı Mara Farelo, dansıyla sahneye hayat verirken, Flamenkonun yaşayan efsanelerinden Christian Perez ise enerjisi ve sanatıyla izleyenleri büyüledi. Müziğin ve dansın buluştuğu konserde, festival sahnesi Flamenko ateşiyle aydınlandı.

Festival izleyiciyle daha da güzelleşti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Duende Flamenco Feat grubu ve konuk sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti. Genel Sekreter Cansel Tuncer, tramvay konserleriyle başlayan festivalin, gün batımı konserleriyle şehirde yükseldiğini ve salon konserlerinde tüm coşkusuyla sürdüğünü söyledi. Muhteşem bir konser izlediklerini belirten Cansel Tuncer, festivalin müzikseverlerini ilgisi ve katkısıyla daha da güzelleştiğini vurgulayarak, izleyenlere teşekkür etti. Konserin sonunda ise Duende Flamenco Feat grubu ve ses sistemini kapattırarak, çıplak sesle seslendirdikleri parçalar ve danslarla alkış yağmuruna tutuldu.

Antalya Piyano Festivali\'nde Flamenko Rüzgarı Esti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya Piyano Festivali'nde Flamenko Rüzgarı Esti - Son Dakika

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