Antalya Side'de Sürdürülebilir Turizm Değerlendirmesi Yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Side'de Sürdürülebilir Turizm Değerlendirmesi Yapıldı

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde 'GSTC Destinasyon Değerlendirmesi' çalışması gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen sürdürülebilir turizm çalışmaları kapsamında Manavgat ilçesinde başlatılan değerlendirme çalışmaları 4 gün sürdü. Çalışmalar kapsamında GSTC Direktörü Dr. Mihee Kang, Kapadokya Üniversitesi işbirliğiyle Side'deki politika ve uygulamaların GSTC Destinasyon Kriterleri'ne (GSTC-D) uygunluğunu tarafsız inceleme imkanı buldu.

28.07.2024 17:31
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Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde "GSTC Destinasyon Değerlendirmesi" çalışması gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen sürdürülebilir turizm çalışmaları kapsamında Manavgat ilçesinde başlatılan değerlendirme çalışmaları 4 gün sürdü.

Çalışmalar kapsamında GSTC Direktörü Dr. Mihee Kang, Kapadokya Üniversitesi işbirliğiyle Side'deki politika ve uygulamaların GSTC Destinasyon Kriterleri'ne (GSTC-D) uygunluğunu tarafsız inceleme imkanı buldu.

Yerel idareler, kamu kurum ve kuruluşları, turizm sektöründen temsilciler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerden oluşan turizm paydaşlarıyla bir araya gelen GSTC uzmanları, kapsamlı görüşmeler ve saha gezileri gerçekleştirdi.

Çalışmaların son günündeki kapanış toplantısında Mihee Kang, destinasyon yönetim ekibine sürdürülebilir politikalar ve uygulamalar geliştirmeleri için gereken temel unsurları ve iyileştirme alanlarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

"Kamu ile özel sektör arasında güçlü bir iletişim var"

Mihee Kang, AA muhabirine, Side'de geçirdiği 5 günün bu bölgeyi anlamak için yeterli gelmediğini söyledi.

Side'nin çok güzel bir antik kent olduğunu, denizinin ve insanlarının da çok iyi olduğunu ifade eden Mihee Kang, özellikle antik kentte çok güzel işler yapıldığını belirtti.

Side ile ilgili çalışmalarını ve bulgularını destinasyon yönetim ekibiyle paylaşacağını ifade eden Mihee Kang, şunları dile getirdi:

"Buradaki bulgular, mülakatlara ve gözlemlere dayalı. Kamu ve özel sektörden birçok paydaşla görüştük. Hepsi mutlu görünüyordu. Özellikle kamu ile özel sektör arasında güçlü bir iletişim ağının olduğunu gördük. Bu, en güçlü yönlerden bir tanesi. Zorluklarda ise şu antik kentte hala kazı çalışmaları devam ediyor. Ziyaretçilerin yönetimi ve alanı kullanımlarındaki yönetimin daha da geliştirilmesi lazım. Bu konuda hassas olunması gerekiyor. Burada karşılaşacağımız karşılaştığımız zorluklardan bir tanesi bu."

Mihee Kang, sertifikasyonun son nokta olmadığını ve sürdürülebilirliğin devam eden yolculuk olduğunu vurgulayarak, hep "Nasıl daha sürdürülebilir olabiliriz?" şeklinde ilerlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya Side'de Sürdürülebilir Turizm Değerlendirmesi Yapıldı - Son Dakika

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