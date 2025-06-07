Antalya’yı Tanıtan Mini Dizi: Antalya Gambit - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya’yı Tanıtan Mini Dizi: Antalya Gambit

Antalya’yı Tanıtan Mini Dizi: Antalya Gambit
07.06.2025 14:19
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Kültür Bakanlığı, 'Antalya Gambit' dizisi ile Antalya'nın tanıtımına yeni bir soluk getirdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Go Türkiye'nin Youtube sayfasında seyirciyle buluşan 'Antalya Gambit' adlı 10 bölümlük mini dizi ile Antalya'nın dünyaya tanıtıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Turizm tanıtımında GoTürkiye ile dünya markası haline gelen Türkiye, turizm tanıtımında yeni bir kampanyaya imza attı. Turizmin başkenti Antalya bu defa oldukça farklı bir yöntemle, ilk kez mini bir diziyle tanıtılacak. 'Antalya Gambit' adıyla hazırlanan 10 bölümlük mini dizi GoTürkiye'nin Youtube sayfasında seyirciyle buluştu. Bertan Başaran'ın yönettiği dizinin başrollerini, ünlü sanat küratörü Lara rolünde Meryem Uzerli ile gizemli mimar Deniz rolüyle Kaan Urgancıoğlu üstlendi. Mini dizi ile Antalya yalnızca bir tatil destinasyonu olarak değil, aynı zamanda gizem, romantizm ve kültürle bezenmiş bir hikayenin merkezi olarak sunuluyor. Bir gerilim filminin nabzını Akdeniz romantizminin cazibesiyle harmanlayan dinamik dizi, uluslararası izleyicilerin dikkatini Türk Rivierası'nın kalbi Antalya'ya çekmeye hazırlanıyor" denildi.

'ANTALYA'NIN GÜZELLİKLERİ İLE ÖNE ÇIKIYOR'

Dizinin konusuna değinilen açıklamada, "'Antalya Gambit', Lara'nın lüks bir tatil köyünün plajında gizemli mimar Deniz'in hayatını kurtarmasıyla başlıyor. Karşılaşmaları ilk başta kader gibi görünse de dizi daha sonra bir sanat müzayedesi etrafında dönen ayrıntılı bir kedi-fare oyununu ortaya koyuyor ve ikiliyi antik şehirleri, gizli koyları ve şehirdeki göz alıcı geceleri keşfetmeye yönlendiriyor. 10 bölümlük mini dizi 'Antalya Gambit', sürükleyici hikayesinin yanı sıra Antalya'nın büyüleyici özellikleriyle de öne çıkıyor. Nefes kesen manzaraları, ışıltılı kıyı şeritleri, ılıman Akdeniz iklimi ve köklü kültürel mirasıyla uzun zamandır dünya çapında gezginler için yıl boyunca bir ilham kaynağı olan Antalya bu defa da 'Antalya Gambit'e ev sahipliği yaptı. Antalya, keşif, stil ve ruhla dolu, Türk Rivierası'nın büyüleyici bir portresini çiziyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından oluşturulan GoTürkiye markası ile Türkiye'nin turizm tanıtımında bir dünya markası haline geldiği aktarılarak, "Türkiye, 200'den fazla ülkede tanıtım yapan GoTürkiye ile Youtube, Tiktok ve Instagram gibi sosyal medya ağlarında en fazla takipçiye sahip ülkelerden biri konumunda. TGA tarafından hazırlanan 'Antalya Gambit', turizmde dünya markası haline gelen GoTürkiye'nin youtube sayfasından izlenebilir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya’yı Tanıtan Mini Dizi: Antalya Gambit - Son Dakika

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