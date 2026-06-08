Antandros Antik Fest ikinci kez kapılarını açıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Altınoluk Mahallesi'nde bulunan Troya kahramanı Aeneas'ın yolculuğunun başladığı yer olarak bilinen ve her yıl 15 binden fazla ziyaretçi ağırlayan 8 bin yıllık Antandros Antik Kenti, 26-28 Haziran tarihlerinde ikinci kez Antandros Antik Fest'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festivalin bu yılki ana teması "Aşık Oyunu" olarak belirlendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsündeki Antandros Derneği Başkanı Gülçin Cömert Antandros'un sorunlarına dikkat çekmek, koruma bilincini artırmak ve kültür turizmini geliştirmek amacıyla 26-28 Haziran tarihlerinde ikinci Antandros Antik Fest'in düzenleneceği duyuruldu. Yaklaşık 26 yıldır Prof. Dr. Gürcan Polat ve ekibi tarafından yürütülen bilimsel kazıların kısıtlı bütçelerle sürdürüldüğünü hatırlatan Cömert, kültürel mirasın ancak toplumun sahip çıkmasıyla korunabileceğini vurguladı.

Antik çağlardan günümüze yaşayan miras: Aşık Oyunu

Festivalde her yıl farklı bir temanın işleneceğini belirten Cömert, bu yıl UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'nde yer alan "Aşık Oyunu" temasının seçildiğini açıkladı. Antandros Nekropolü'ndeki çocuk mezarlarında çok sayıda aşık kemiği bulunması ve antik dönem sikkelerinde bu figüre rastlanması nedeniyle bu temanın seçildiğini ifade eden Cömert, yapılan saha araştırmalarında Edremit Körfezi'nin kırsal mahallelerinde bu oyunun kurallarını bilen ve kemikleri hala saklayan kişilerin tespit edildiğini söyledi.

Uluslararası katılım ve zengin içerik

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit Ticaret Odası'nın maddi ve manevi destekleriyle gerçekleştirilecek festival, çok sayıda bilim insanı, araştırmacı ve kültür insanını bir araya getirecek. Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Dr. Ankhbayar Danuu ile Özbekistan Büyükelçisi Ilkhom Khaydarov'un katılımıyla Türk dünyasının ortak kültürel mirası da festivalde işlenecek, her iki ülke de kurulan stantlarda kültürlerini sergileyecek. Çocuklara yönelik kültürel miras etkinliklerinin yanı sıra araştırmacı-yazar Nurdan Çakır Tezgin ve yazar Birgül Erdoğan antik yemek kültürünü uygulamalı olarak tanıtacak, Altuğ Şenel ise Kazdağları yürüyüş rotalarının geliştirilmesine yönelik incelemelerde bulunacak.

"Bizimle aşık atar mısınız?"

Nar Kadın Kooperatifi ev sahipliğinde yapılan basın açıklamasında, başta bölgedeki oteller olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür eden Antandros Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Cömert, tüm kurumları ve kültür dostlarını bu ortak mirasa sahip çıkmaya davet etti.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da belediyeciliğin sadece yol yapmaktan ibaret olmadığını, bu tip kültürel değerlere sahip çıkmanın da çok önemli olduğunu vurguladı. Başkan Ertaş, Antandors Antik Kenti'nin Edremit ve bölge için çok önemli bir değer olduğunu ifade etti. Cömert, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye ekibi ve dernek yönetim kurulu adına tüm vatandaşları 'Bizimle Aşık Atar mısınız' sloganıyla 26-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan festivale davet etti. Başkan Mehmet Ertaş daha sonra sembolik olarak aşık attı ve toplantı iyi dileklerin sunulmasıyla son buldu. - BALIKESİR