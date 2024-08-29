Antik kent kazısında 1600 yıllık deprem kalıntıları ortaya çıktı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antik kent kazısında 1600 yıllık deprem kalıntıları ortaya çıktı

Bartın'ın Amasra ilçesinde gerçekleştirilen Amastris Antik Kent kazı çalışmalarında, yaklaşık 1600 yıl önce meydana gelmiş olan deprem ve sellerin hasar verdiği mermer sütunlu yapının kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Yapının deprem ve sel felaketlerinin tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.

29.08.2024 22:59
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Antik kent kazısında 1600 yıllık deprem kalıntıları ortaya çıktı

Antik dönemden günümüze kadar meydana gelen sellerinde zarar verdiği yapının uğradığı hasarların kesin dönemleri belirlenmeye çalışılıyor

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde gerçekleştirilen Amastris Antik Kent kazı çalışmalarında yaklaşık 1600 yıl önce meydana gelmiş olan deprem ve sellerin hasar verdiği mermer sütunlu yapının kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. MS 300 ve MS 400 yılları arasında yapıldığı düşünülen yapıya antik dönemde zarar veren deprem ve sellerin kesin tarihi belirlenmeye çalışılıyor.

Bartın'ın Amasra ilçesi Kum Mahallesi'nde 2022 yılında Amasra Müzesi tarafından başlatılan kurtarma kazıları, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu yıl bilimsel kazı çalışmalarına dönüştürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve müzeler Genel müdürlüğü izniyle Bartın Üniversitesi başkanlığında devam eden kazı çalışmalarında MS 3 ve MS 4. Yüzyılları arasında meydana gelen bir depremde yıkıldığı tahmin edilen mermer kolonlu bir yapı gün yüzüne çıkarıldı. Yapının en son tahribatı ise antik dönemde meydana gelen sel felaketlerinin birinde aldığı ve tamamen toprak altında kaldığı tahmin ediliyor.

Antik yapıda hasara yol açan deprem ve sel felaketlerinin tespiti için çalışma yürütülüyor. Yürütülen çalışmaları hakkında bilgi veren Kazı Başkanı ve Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, ortaya çıkan kalıntıların deprem de hasar gördüğü yönünde olduğunu belirterek, "Aslında kırılmış durumda bir çoğu. Yapımın orta kısmında, depremle yıkıldığını işaret edecek şekilde sütunlar belli bir aks üzerine devrilmiş durumda. Üst yapının da hemen aşağıya düşmesi, tonlarca ağırlıklı mermer blokların yere düşmesiyle oluşan kırılmalar ve parçalanmalar görüyoruz. Bu yüzden deformeler olduğunu düşünüyoruz. Milattan sonra 3. yüzyıldan sonraki evrede bir depreme uğradığını anlatıyor. Çünkü aynı yapının hemen doğusunda bulunan geç dönem mozaikli yapının eklenmiş olması, MS. 4. Yüzyıldan önce depremin gerçekleşmiş olması gerektiğini gösteriyor" dedi.

Yapının sadece depremden değil anik dönemdeki sellerden de zarar gördüğünü düşündüklerini de anlatan Çam, "Jeomorfolog ve jeolog olan ekip hocalarımızla birlikte değerlendirme yapmaktayız. Sadece deprem değil yapıya zarar veren şey. 2023 yılında üst üste iki sefer büyük sel yaşamış bir bölge. Burası antik dönemde, yani geçmişte de defalarca sel yaşandığını bu alan bize gösteriyor. Muhtemelen depremde de bu yapı tamamen yıkılmamıştı. Sel ile birlikte gelen toprakla yapının tamamen toprak altında kaldığını ve daha fazla zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Bu anlamda çalışmalarımız sürüyor. Hangi dönemde sellenme yaşadığını belgelendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antik kent kazısında 1600 yıllık deprem kalıntıları ortaya çıktı - Son Dakika

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