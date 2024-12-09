Antika Makinelerle Fotoğraf Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Antika Makinelerle Fotoğraf Eğitimi

Antika Makinelerle Fotoğraf Eğitimi

Dr. Aytaç Burak Dereli, koleksiyonunu kullanarak öğrencilere fotoğrafçılığın tarihini öğretmekte.

09.12.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da baba mesleği fotoğrafçılığa tutkusunu antika makineler ve materyallerle zenginleştiren Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Aytaç Burak Dereli, oluşturduğu koleksiyonunu, öğrencilerine fotoğrafçılığın teknik ve tarihsel yönlerini öğretmek için kullanıyor.

Fotoğrafçılığa ilgisi, babasının yıllarca fotoğrafhane işlettiği çocukluk yıllarına dayanan Dereli, 10 yaşından itibaren geçmiş dönemlere ait fotoğraf makineleri ve fotoğrafçılıkla ilgili her türlü unsuru toplamaya başladı.

Yaklaşık 23 yılda 1000 fotoğraf makinesi, gazete ve fotoğrafçılık ürünlerinden oluşan 20 bin parça ve 12 bin pul biriktirerek koleksiyon oluşturan Dereli, bu koleksiyonları derslerinde kullanarak öğrencilerine farklı bir eğitim sunuyor.

Derslerde öğrencilerin eski fotoğraf makineleri ve materyallerle tanışmalarını sağlayan Dereli, bu sayede öğrencilerine fotoğrafçılığın teknik ve tarihsel yönlerini de öğretme imkanı buluyor.

"Amacım aslında tarihsel bir koleksiyon yapmaktı"

Fotoğrafçılığı sadece teorik değil, pratik olarak da öğreten Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Aytaç Burak Dereli, AA muhabirine, babasının yıllarca fotoğrafhane işlettiğini söyledi.

Fotoğrafçılığa ilgisinin o dönemden itibaren başladığını dile getiren Dereli, "Babamla karanlık odaya girmek, o fotoğraf tecrübesini yaşamak, bende fotoğrafı sadece bir ticari veya akademik argüman dışında tamamen bir tutku haline dönüştürdü." ifadesini kullandı.

Dereli, bu kapsamda da küçük yaşlardan itibaren koleksiyon oluşturmaya başladığını aktararak, "10 yaşından itibaren fotoğraf makineleri veya fotoğrafçılıkla alakalı aklınıza gelebilecek bütün unsurları topluyorum. Objektifler, çekilmiş fotoğraflar, fotoğraf koleksiyonları gibi çeşitli türde cihazı topluyorum." dedi.

Amacının aslında tamamen tarihsel bir koleksiyon yapmak olduğuna dikkati çeken Dereli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zamanla sadece fotoğraf ürünleri değil onun yanında özellikle iletişim fakültesinde akademisyen olmamızın da getirdiği farkındalıkla efemera (gündelik yaşama ait kısa ömürlü küçük ve geçici belgeler), dergiler, yani iletişimsel olarak aklınıza gelebilecek çeşitli türleri, iletişim araç ve aygıtlarını toplama ve koleksiyon oluşturma formuna doğru dönüştü. Bu bağlamda İletişim Fakültesinde de bir takım teknik dersleri vermemizden ötürü dedik ki 'Elimizde ciddi bir koleksiyon oluştu, derslerimizde bunları kullanabilir miyiz? Öğrencilerimize nasıl faydalı oluruz?' Özellikle temel fotoğrafçılık veya basın fotoğrafçılığı gibi derslerde öğrencilerimizle bu cihazları buluşturmaya başladık."

"Temel amacımız öğrencilere fotoğrafın temel mantalitesini, gelişme süreçlerini öğretebilmek"

Dereli, fotoğrafçılığı sadece teorik değil, pratik olarak da öğretmek için yola çıktığına işaret ederek, "Derslerin verimli olduğunu gördük. Arkadaşların özel ilgi alanları da oluşmaya başladı. Bu şekilde koleksiyonumuzu geliştirerek büyütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Koleksiyondaki en önemli eserin Mayıs 1916'da üretilmiş Kodak'ın Brownie makinesi ile ondan eski efemeralar olduğunu belirten Dereli, "Fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerine 1000 fotoğraf makineminiz mevcut. Efemera olarak, dergi, gazete ve fotoğrafları düşündüğümüzde 15 bin parça ve bunun dışında 12 bin pulumuz mevcut." ifadesini kullandı.

Dereli, koleksiyonla üniversite çatısı altında bir iletişim müzesi kurmak istediklerini vurgulayarak, "Üniversitemizde İletişim Fakültesi yöneticileriyle görüştük ve 'Biz bunları koleksiyon şeklinde bir müzeye dönüştürebilir miyiz?' dedik. Sağ olsunlar, dekanlığımız bu konuda bizlere destek oldu. İlk etapta geçici bir müze şeklinde fakültede değerlendirmeyi düşünüyoruz. Sonrasında da profesyonel bir müzeye dönüştürebilirsek ne mutlu bize." şeklinde konuştu.

Derslerdeki temel amaçlarının öğrencilere fotoğrafın temel mantalitesini, gelişme süreçlerini öğretebilmek olduğunu anlatan Dereli, "Temel dersler artık dijitalleştiği için doğrudan dijital süreçlerden başlıyoruz. Biz o dijitale gelesiye kadar ki çalışma prensibini bu ekipmanlarla onlara aktarabilirsek, o zaman öğrencilerimizin teknik açıdan hiçbir problemi kalmıyor." dedi.

"Öğrenmemizi daha iyi pekiştirmemizi sağladı"

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. sınıf öğrencisi İrem Hisoğlu da fotoğrafçılık dersini Aytaç Burak Dereli'den almalarının kendileri için büyük avantaj olduğunu söyledi.

Fotoğrafçılığı bu şekilde ürünlerle öğrenmenin kendilerine yarar sağladığına dikkati çeken Hisoğlu, "Hocamızın büyük bir koleksiyonu var ve bunları hiç sakınmadan bütün derslerinde getirerek öğrenmemizi daha iyi pekiştirmemizi sağladı. Fotoğraf makineleriyle içli dışlı olduk." diye konuştu.

Hisoğlu, günümüzdeki dijitalleşmeye de işaret ederek, şunları söyledi:

"Şu anda günümüz şartlarını dijitalleşmeyle fotoğrafçılığın nasıl ilerlediğini çok fazla anlamayan bir nesiliz. Fotoğraflarımızı sadece telefon kapsamında çekiyoruz. Aytaç hocamız sayesinde biraz da fotoğrafların nasıl bu şekle gelebildiğini öğrenmiş olduk. Fotoğraf makinesi çıkmadan önce bu kimyasallarla nasıl baskı yapılabildiğini öğrendik ve bunun bize çok büyük katkı getireceğini düşünüyorum."

"Derslerden sonra fotoğrafa ilgim arttı"

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencisi Erkan Kaya da fotoğrafa ilgisinin fotoğrafçılık dersini aldığı günden itibaren değiştiğini ifade etti.

Aytaç Burak Dereli'nin dersleri, koleksiyonundaki makine ve materyallerle anlattığına dikkati çeken Kaya, o derslerden sonra fotoğrafa ilgisinin arttığını kaydetti.

Kaya, fotoğrafçılık konusunda ilerlemek istediğini belirterek, "Bu alanda ilerleyebileceğimize, bu alandan meslek sahibi olabileceğimize kanaat getirdik. Şu anda da zaten belli başlı kişilerden kurs alma gibi bir hedefimiz var. Yani olabilirse çok güzel olacak. Bizim için hem bir iş kapısı hem de bir hobi olmuş olacak. Buradan tekrar Aytaç hocamıza teşekkür ediyoruz. Belki de bizi bu konular hakkında bilgilendirmese, koleksiyonunu getirmese ilgimiz artmayacaktı." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, trabzon, Sanat, Baba, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antika Makinelerle Fotoğraf Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
12:24 Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti Olayın altından yasak aşk çıktı Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Olayın altından yasak aşk çıktı
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
18:03 Esad’la özdeşleşen vahşet merkezinde kadın ve çocuklar böyle özgürlüğüne kavuştu Esad'la özdeşleşen vahşet merkezinde kadın ve çocuklar böyle özgürlüğüne kavuştu
18:02 10 kişi Galatasaray, Sivasspor’u 3-2 yendi 10 kişi Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendi
17:37 Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar
17:34 Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye’de Kutlama Yaptı Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı
17:25 Beşar Esad’ın kardeşinin evinde lüks yer altı sığınağı ortaya çıktı Beşar Esad'ın kardeşinin evinde lüks yer altı sığınağı ortaya çıktı
17:22 Suriye’de Rejim Düştü, Genel Af Kararı Yayınlandı Suriye'de Rejim Düştü, Genel Af Kararı Yayınlandı
17:20 Esad’ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii’nde namaz kıldı Esad'ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii'nde namaz kıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 13:25:25. #1.12#
SON DAKİKA: Antika Makinelerle Fotoğraf Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.