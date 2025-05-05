Antika Tutkusu Konteynerde Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antika Tutkusu Konteynerde Devam Ediyor

Deprem sonrası konteynerde yaşamaya başlayan Necati Şahin, antika tutkusunu sürdürerek mutlu.

05.05.2025 20:14
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40 yıldır antikayla yaşayan depremzede, konteynerde de antika tutkusundan vazgeçmiyor

MALATYA - Malatyalı antika tutkunu Necati Şahin, 6 Şubat depremlerinde işyerini kaybetmesine rağmen tutkusundan vazgeçmedi. Şahin, konteynerde de olsa antikaların içinde yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Battalgazi ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki antika tutkunu Necati Şahin, 40 yılı aşkın süredir biriktirdiği antika objelerle hayatını sürdürüyor. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Beşkonaklar Caddesi'ndeki iş yerini kaybeden Şahin'in uzun yıllar boyunca topladığı pek çok değerli eşyası da enkaz altında kaldı.

Depremin ardından konteynerde işlerini sürdürmeye başlayan Necati Şahin, antikaya olan tutkusunu burada da devam ettiriyor. Küçük yaşlarda başladığı merakının, hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirten Şahin, "Antika eşyaları bir araya getirip sergilemek, meraklılarıyla paylaşmak bana tarif edilemez bir mutluluk veriyor" dedi.

Kısıtlı imkanlara rağmen konteynerde antikalarını sergilemeye devam eden Şahin, çevre illerden gelen antika tutkunlarının kendisini ziyaret ettiğini ve bazı objeleri satın aldıklarını söyledi. Konteynerde faaliyet göstermenin zorluklarına da değinen Şahin, "Şartlar zor ama insanlar gelip ilgileniyor. Kentte yaşam normale döndükçe antikaya olan ilginin de artacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antika Tutkusu Konteynerde Devam Ediyor - Son Dakika

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