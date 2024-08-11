Anzer köyünde numune bal alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Anzer köyünde numune bal alındı

Anzer köyünde numune bal alındı

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer köyünde, Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, bu yıl yerleştirilen 10 petekten numune bal alındı.

11.08.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer köyünde, Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, bu yıl yerleştirilen 10 petekten numune bal alındı.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bir ay önce köyde belirlenen 10 ayrı noktada petek koyup mühürledi.

Yeniden köye gelen ekipler, belirledikleri 10 peteğin mühürlerini tek tek açarak numune aldı. Küçük kavanozlara koyulan numune ballar Hacettepe Üniversitesi'nde incelendikten sonra bölgedeki üretim kapasitesi belirlenerek sahte balın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Özkırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, arıcılığın yoğun yapıldığı 10 bölgeye birer kovan koyduklarını ve bu kovanları mühürlediklerini söyledi.

Bal miktarının rakıma ve mevsime göre değişkenlik gösterdiğini ifade eden Özkırım, "Kendi kovanlarımızı baz alarak kovan başı rekoltenin iki kilo olduğunu düşünüyorum. Her yıl Hacettepe Üniversitesi, Anzerli arıcılarımızla birlikte bu dağlarda arıcılık yapacak. Onlara sadece laboratuvarda değil dağlarda da yoldaş olacağız." dedi.

Özkırım, önce pazarlama işinin yapıldığını şimdi de kalitenin güvence altına alındığını belirterek, "Diğer ballarda benzer çalışmalar yapılıyor. Avrupa Birliği coğrafi işaretinde flora ve referans bal daha ön planda. Türkiye'de, bu yaptığımız çalışma ilk." diye konuştu.

Arı ve ayıların iklim değişiminin en önemli göstergesi olan iki canlı grubu olduğunu dile getiren Özkırım, şunları kaydetti:

"Genellikle coğrafi işaret çalışmalarında bir yerin balını tanımlarken beş yıl üst üste flora ve referans bal çalışması yapılır. Sonra beş yılın ortalaması alınır. O beş yılın ortalaması alınır ve daha sonraki yıllar hep o ortalama kullanılır. Bizim geliştirdiğimiz bu yöntem tamamen iklim değişikliğine bağlı. Her yıl Hacettepe Üniversitesi'nin mühürlü kovanı olacak. Çünkü her yıl çiçek aynı ama arının ziyaret ettiği çiçek farklılaşıyor. Çünkü nem, sıcaklık ve iklim değişiyor. Bu da rekolteyi etkiliyor. Bu çalışma Anzer balının güvenli adımı olacak. Şu anda Slovenya'da yapılan coğrafi işaret çalışmalarında Anzer Balı örnek olarak gösteriliyor."

Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel ise, bu çalışmayla Anzer balının kalitesini ve geleceğini ipotek altına almış olacaklarını belirtti.

Anzer Çiçekliköy Muhtarı Aslan Arıcan da, Anzer balının sahtesinin çok olduğunu ve bunu önlemek adına bu çalışmaların yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, İkizdere, rize, Sağlık, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Anzer köyünde numune bal alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
09:48 Davutoğlu AK Parti’ye geri mi dönüyor Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış
09:27 Kassam Tugayları video yayımladı Yahya Sinvar’ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var
08:25 Dün gece erişime açıldı İşte Türkiye’nin Instagram’a kabul ettirdiği şartlar Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye'nin Instagram'a kabul ettirdiği şartlar
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:39 Ankara’da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 13:06:31. #1.11#
SON DAKİKA: Anzer köyünde numune bal alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement