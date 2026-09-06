Ardahan Çıldır'daki Şeytan Kalesi'nde gökkuşağıyla görsel şölen oluştu - Son Dakika
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Ardahan Çıldır'daki Şeytan Kalesi'nde gökkuşağıyla görsel şölen oluştu

Ardahan Çıldır\'daki Şeytan Kalesi\'nde gökkuşağıyla görsel şölen oluştu
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Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Şeytan Kalesi, yağışın ardından güneşin açmasıyla üzerinde beliren gökkuşağıyla eşsiz bir manzara sundu. Ziyaretçiler, tarihi kale ve çevresindeki doğal güzelliklerin gökkuşağıyla bütünleştiği bu anı keyifle izledi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Şeytan Kalesi, yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağıyla güzel görüntü oluşturdu.

Bölgenin önemli turizm noktaları arasında yer alan kale, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Geçmişte savunma amacıyla inşa edilen ve gizli giriş kapısıyla dikkati çeken Şeytan Kalesi, Karaçay Kanyonu'ndaki konumu ve çevresindeki doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Yeşile bürünen doğası ve etkileyici manzarasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken kale, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin de uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Bölgede etkili olan yağmurun ardından güneşin açmasıyla kalenin üzerinde beliren gökkuşağı, tarihi yapı ve çevresindeki doğal güzelliklerle bütünleşerek güzel manzara oluşturdu.

Ziyaretçilerden Sergül Keskin, Şeytan Kalesi'nin bulunduğu bölgenin ziyaret edilmeye değer olduğunu söyledi.

Keskin, "Amacımız, hem tarihi ve kültürel değerimizi ziyaret edip görmek hem de buranın turizm potansiyelini artırmak. Ziyaretimiz sırasında yağmur yağdı. Aynı zamanda burada çok güzel bir görsel şölen oluştu. Kalenin üzerinden gökkuşağını çok güzel bir şekilde izledik. Bu da bize ayrıca keyif verdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ardahan Çıldır'daki Şeytan Kalesi'nde gökkuşağıyla görsel şölen oluştu - Son Dakika

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