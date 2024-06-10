Ardahan\'da \'Urumçi\'den Kudüs\'e\' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Kültür Sanat

Ardahan'da "Urumçi'den Kudüs'e" konulu fotoğraf sergisi ziyaretçilerle buluştu.

Tarihi Ardahan Kalesi'nde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergiyi ziyaret eden Vali Hayrettin Çiçek, konunun önemi dolayısıyla emeği geçenleri tebrik etti.

Sergilenen fotoğrafların Urumçi ve Gazze'de yaşananlara dikkati çektiğini bildiren Çiçek, "Oralarda dünyanın gözü önünde bir katliamın yaşandığını görüyoruz. Sergilenen fotoğraflar, bu zulmü apaçık gözler önüne seriyor. Bu zulmün bitmesini ve buna artık dur denilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Serginin 3 gün açık kalacağını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede ise vatandaşları sergiye davet etti.