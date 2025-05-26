Ardahan Üniversitesinde kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı

Ardahan Üniversitesinde, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında, kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Aşçılık Kulübünce Yenisey Konukevi'nde "Lezzet Mirası Ardahan Aile Tarifleri" programı düzenlendi.

Kentteki esnaf ve STK temsilcilerinin davet edildiği etkinlikte, yöreye özgü peynirler, bal, kavılca ekmeği ve çörek çeşitleri gibi kahvaltılık ürünler misafirlere ikram edildi.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, dünyanın en zengin mutfağının olduğu coğrafyada yaşadıklarını belirterek, kentin yöresel lezzetlerini anlattı.

Emiroğlu, programa katkı sunan aşçılık bölümü öğrencilerine hediyeler verdi.