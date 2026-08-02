Ardeşen\'de Tahta Araba Yarışları Heyecanı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde "16. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Yarışları" gerçekleştirildi.

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde Formulaz Derneği ve Red Bull tarafından Formula 1 yarışlarına atıfta bulunularak, "Formula giderse Formulaz gelir" sloganıyla gerçekleştirilen yarışlar, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlendi.

Yarışların startı, kırbaç şeklindeki kalın ipin yere vurulduğunda patlama sesi çıkarmasıyla bilinen geleneksel yöntemle verildi.

Kadınlarda 20, erkeklerde ise 60 kişinin yarıştığı organizasyonda, tahta arabaların yarışa uygunluğunun kontrolünün ardından gruplar 1400 metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti.

Olası kazalara karşı pistin tehlikeli bölümlerine saman balyaları konuldu, yarışmacılar lastik ayakkabı, kıl çorap, kask, kolluk ve dizlik taktı.

Yarışların yapıldığı parkurun kenarındaki "uçuruma düşmek yasaktır", "başlangıç noktası 300 metre geride", "dikkat tahta araç çıkabilir", "sola dönülmez", "en keskin viraj 50 metre geride", "köprüden önce son çıkış" yazılı tabelalar dikkati çekti.

Sürücülerin zaman zaman tehlikeli anlar yaşadığı yarışlarda, bazı araçların tekerleğinin kırıldığı, bazı yarışmacıların ise ellerine aldıkları arabalarla koşarak parkuru tamamlamaya çalıştıkları görüldü.

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, yarışmacılardan 20'sinin 45 yaş üzeri kategorisinde mücadele ettiğini belirterek, bu yıl ilk kez böyle bir kategori oluşturduklarını söyledi.

Organizasyona 80 yarışmacının katıldığını ifade eden Gül, "Bu gelenekle birlikte üretmenin ruhunu yaşatacağız. Gelecek nesillere bu yarışmayı aktararak bırakacağız." dedi.

Gül, bu yıl parkurun uzatıldığını da belirterek, ekstra güvenlik önlemleri aldıklarını aktardı.

Yarışmaya ilk kez katılan Halil İbrahim Dilsiz de yarışların heyecanlı geçtiğini vurguladı.

Yarışa katılan 70 yaşındaki Veli Bakır da parkurun zorlu, virajlarının da fazla olduğunu kaydetti.

Etkinliği, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, AK Parti Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı, Harun Mertoğlu, Ardeşen Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu ve çok sayıda vatandaş izledi.