Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin hazırlıkları sürüyor.
Festival komitesi, Kaymakam Burak Çimşir başkanlığında Arhavi Belediye Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.
Belediye Başkanı Turgay Ataselim, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Bayır'ın da katıldığı toplantıda, 24-28 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan festivalin detayları ele alındı.
Çay toplama, fındık ayıklama, odun kesme gibi çeşitli yarışmaların düzenleneceği festivalde, futbol, sokak basketbolu, tenis ve plaj voleybolu turnuvalarının düzenlenmesi planlanıyor.
Arhavi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalde, konserler ve halk oyunları gösterileri de sunulacak.
Son Dakika › Kültür Sanat › Arhavi'de 50. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
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