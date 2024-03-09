Art Ankara Fuarı'nda 10 yaşındaki ressamın deneyimleri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Art Ankara Fuarı'nda 10 yaşındaki ressamın deneyimleri

Art Ankara 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nın en genç sanatçısı olan 10 yaşındaki Ressam Sarp Öksüz, deneyimlerini ve resmettiklerini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Öksüz, resim yapmanın kendisini mutlu ettiğini ve insanı rahatlattığını söyledi.

09.03.2024 23:31
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Sanat fuarının 10 yaşındaki ressamı konuştu

ANKARA - Art Ankara 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nın 10 yaşındaki en genç sanatçısı Ressam Sarp Öksüz, deneyimlerini İHA'ya anlattı.

Art Ankara 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, bu yıl yurt içi ve yurt dışından resim, heykel ve seramik alanında eser üreten sanatçılar ve sanat söyleşileriyle sanatseverlere kapılarını açtı. Fuarın en genç sanatçısı olan 10 yaşındaki Ressam Sarp Öksüz, deneyimlerini ve resmettiklerini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Öksüz, resim yaptıkça mutlu olduğunu söyledi.

"Resim yapmak insanı rahatlatan bir şey"

Resim yapmaya 6 yaşında başlayan Sarp Öksüz, Art Ankara Fuarı'na ilk kez 8 yaşında katıldığını belirterek, "Bu ikinci katılışım. Resim yapmayı çok seviyorum. Resim yapınca bana mutluluk geliyor. İlk olarak soyut resimler yaptım ama şu an daha çok heykel resimleri ve manzara resimleri yapıyorum. Aslında bir en genç sanatçı olmam beni sevindiriyor ama burada daha büyük sanatçılar da var. Futbolcu ve ressam olmak istiyorum. Arkadaşlarımın yapması iyi olur çünkü resim yapmak insanı rahatlatan bir şey" dedi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Art Ankara Fuarı'nda 10 yaşındaki ressamın deneyimleri - Son Dakika
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