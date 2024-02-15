Artvin Kültür Sanat Ustaları Derneği Yönetimi Vali Cengiz Ünsal'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Artvin Kültür Sanat Ustaları Derneği Yönetimi Vali Cengiz Ünsal'ı Ziyaret Etti

Artvin Kültür Sanat Ustaları Derneği Yönetimi Vali Cengiz Ünsal\'ı Ziyaret Etti

Artvin Kültür Sanat Ustaları Derneği (AKSU) yönetim kurulu üyeleri, Vali Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti. Vali Ünsal, AKSU yönetim kurulu üyeleri şair Oktay Köse ve Gülden Taş'la bir süre sohbet etti ve derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Şairler, Vali Ünsal'a yazdıkları kitapları hediye etti.

15.02.2024 16:07
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Artvin Kültür Sanat Ustaları Derneği (AKSU) yönetim kurulu üyeleri, Vali Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti.

Vali Ünsal, makamında kabul ettiği AKSU yönetim kurulu üyeleri şair Oktay Köse ve Gülden Taş'la bir süre sohbet etti, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Şairlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Ünsal, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Oktay Köse ve Gülden Taş, Vali Cengiz Ünsal'a yazdıkları kitapları hediye etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Artvin Kültür Sanat Ustaları Derneği Yönetimi Vali Cengiz Ünsal'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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