Âşık Sümmani Baba\'nın gerçeğe en yakın rölyefi ve hatıra madalyonu tanıtıldı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi yönetim kurulu, yıl sonu değerlendirme toplantısını Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dil ve Edebiyat Konağı'nda gerçekleştirdi. Toplantıda, halk ozanı Aşık Sümmani Baba'nın gerçeğe en yakın rölyefi ile hatıra madalyonu ilk kez tanıtıldı.

Toplantının açılışında konuşan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Dil ve Edebiyat Konağı'nın şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek, burada şehrin her kesiminden insanların çeşitli programlar gerçekleştirdiğini ifade etti. Dernek üyelerinin Erzurum'un kültür hayatına gönüllü olarak hizmet ettiğini vurgulayan Ertaş, etkinliklerde emeği bulunan herkese teşekkür etti. Ertaş ayrıca, konağın şehre kazandırılmasından dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e de teşekkürlerini iletti.

Toplantının en dikkat çeken bölümü ise 1915 yılında hayatını kaybeden Aşık Sümmani Baba'nın fotoğraf restorasyonu, 3 boyutlu rölyef modellemesi ve madeni döküm teknolojisi kullanılarak hazırlanan hatıra madalyonunun tanıtımı oldu. Görsel Sanatlar Öğretmeni Burak Selvi ile Murat Tüvör tarafından yürütülen çalışma hakkında TDED üyeleri ve basın mensuplarına bilgi verildi.

Burak Selvi, çalışmanın hazırlık sürecinde Aşık Sümmani Baba'nın torunlarından Şeref Altınok ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, aile bireylerinin aktarımlarına göre Sümmani Baba'nın en küçük oğlu Zabıt Pehlivan'ın dedesine büyük ölçüde benzediği bilgisini edindiklerini söyledi. Selvi, dönemi yaşayan kişilerin de bu benzerliği doğruladığını ifade etti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda eski fotoğrafların dijital ortamda restore edildiğini kaydeden Selvi, daha sonra bu fotoğraflardan hareketle Aşık Sümmani Baba'yı temsil eden rölyef çalışmasının hazırlandığını ve yüksek teknoloji destekli 3 boyutlu modelleme yöntemiyle madeni materyale aktarılabilecek özel bir hatıra madalyonu tasarlandığını dile getirdi.

Fotoğraf restorasyonu, 3 boyutlu modelleme ve rölyef tasarım sürecini yürüten Murat Tüvör ise çalışmalarının temel amacının Aşık Sümmani Baba'nın kültürel mirasını saygılı, kalıcı ve koleksiyon değeri taşıyan bir sanat eserine dönüştürmek olduğunu söyledi.

Tüvör, yalnızca Aşık Sümmani Baba için değil, Nene Hatun, Çobandede Köprüsü, İspir Kalesi ve Erzurum'un birçok önemli değeri için de hatıra madalyonları hazırladıklarını belirterek, oldukça zahmetli ve maliyetli olan bu çalışmaları tamamen gönüllülük esası ve şehre aidiyet duygusuyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Burak Selvi ile Murat Tüvör'ün ortaya koyduğu çalışmanın büyük emek ve özveri gerektirdiğini belirterek, her iki isme de teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - ERZURUM