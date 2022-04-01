Aşık Veysel türküleri ile anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aşık Veysel türküleri ile anıldı

01.04.2022 12:00

Aşık Veysel türküleri ile anıldı Adana'nın Kozan ilçesinde Halk Ozanı Aşık Veysel vefatının 49'uncu yılında türkülerle anıldı.

Aşık Veysel türküleri ile anıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Halk Ozanı Aşık Veysel vefatının 49'uncu yılında türkülerle anıldı.

Kozan Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Aşık Veysel Anma Konserine Aşık Veysel Şatıroğlu'nun torunu Kardelen Şatıroğlu'da katıldı.

Konserde unutulmayan Halk Ozanı Aşık Veysel'in türküleri seslendirildi.

Kozan Kaymakam Vekili Mehmet Aksu, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde Aşık Veysel'in torunu Kardelen Şatıroğlu duygu dolu anlar yaşadı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut, "Eserlerinde vatanseverlik, hoşgörü, birlik ve beraberliği ustalıkla işleyen büyük halk ozanı Aşık Veysel'i naçizane anmak istedik" dedi.

Kaymakam Mehmet Aksu ise büyük ozanın eserlerinin gününüzde hala gururla söylendiğini belirtti.

Aşık Veysel'in Torunu Kardelen Şatıroğlu'da "Aşık Veysel karanlık ile aydınlık arasında mücadele eden aklı ile geleceği aydınlatan bilge bir kişiliktir" diye konuştu.

Konserde ünlü sanatçı Cengiz Özkan'da türkülerini seslendirdi.

Aşık Veysel türküleri ile anıldı
Aşık Veysel türküleri ile anıldı
Aşık Veysel türküleri ile anıldı

YORUMLAR
500
Çilek bahçeli dinlenme tesisi Çilek bahçeli dinlenme tesisi Kozan'da robotik kodlama sınıfı açıldı Kozan'da robotik kodlama sınıfı açıldı

Necip Fazıl Kısakürek, Halk Eğitimi Merkezi, Adana, Kozan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Aşık Veysel türküleri ile anıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 12:12:24. #1.13#
SON DAKİKA: Aşık Veysel türküleri ile anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement