Asım Gültekin'in anısına düzenlenen 12. Uluslararası Dergi Günleri başladı - Son Dakika

Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenecek "Uluslararası Dergi Günleri", gazeteci, eğitmen ve yazar Asım Gültekin anısına gerçekleşiyor.

Sirkeci Garı'nda dün kapılarını açan etkinlikte, DERGİBİR kurucu başkanı ve dergi fuarlarının da öncüsü Asım Gültekin için özel bir alan ayrıldı.

Gültekin'e dair çeşitli söyleşilerin de yapılacağı fuarda, ona ait eserlerle ismine özel yayımlanan dergiler, kitaplar ve fotoğraflar sergileniyor.

Etkinliğin açılışında konuşan Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar, pandeminden dolayı uzun bir aradan sonra bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Görüyorum ki dergilerimiz heyecanını kaybetmemiş. Özellikle henüz taptaze yeni çıkan dergileri ve genç dergicileri görmekten dolayı çok memnunuz. Buraları çıraksız bırakmamamız gerekiyor." dedi.

Gazeteci yazar İsmail Kılıçarslan da geçtiğimiz yıllarda dergicilik günlerinin yaklaşmakta olduğunu Asım Gültekin'in kendisini sık aramaya başladığı zamanlardan anladığını dile getirerek, "Asım'ın telefonunu açtığınızda kaçışı olmayan bir yola girmiş olurdunuz. Çünkü o sizden doğru düzgün yapılması gereken bir iş talep ederdi ve siz o sırada ne yapıyor olursanız olun o işi yapmakla mükellef hissederdiniz." diye konuştu.

Kılıçarslan, bu yılki dergi günlerinin kendisi açısından önemini şöyle anlattı:

"Dergi günleri bu yıl Asım'a, 'Bak sen aramadın ama ben de üzerime düşen ne varsa yapmaya çalıştım.' demenin bir yoludur benim açımdan. Rahmetli Asım Gültekin'le ilgili cümle kurmayı başarabildiğim ilk konuşma oldu. Burada 315 dergi var, her birinin birer kale olduğunu düşünüyoruz. Bu dergiler etrafına topladığı entelektüel birikimle Türkiye'yi dönüştürecek kadrolar oluşturuyor."

Yazar Muharrem Balcı ise eski bir yayıncı ve dergici olduğunu belirterek, "Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin çıkarttıkları dergileri çok önemserim. Ama üniversiteye geçildiğin amatör deneme yazılarını makalelere dönüştürmelidir genç arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.

Genç Dergiler Birliği Başkanı Tuba Nur Sucu da uzun bir aradan sonra gençler olarak aynı heyecan ve mutlulukla tekrar birlikte olduklarını dile getirerek, "Bu heyecanımızı tüm edebiyatseverlerle paylaşmak istiyoruz, o yüzden gençlik stantlarına uğramalarını rica ediyoruz." dedi.

Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce derginin katıldığı Dergi Günleri fuarı, 3 Ekim'e kadar devam edecek.