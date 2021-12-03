Üye Girişi
Asırlık konakta fındığın bahçeden sofraya yolculuğu anlatılıyor - Son Dakika

Asırlık konakta fındığın bahçeden sofraya yolculuğu anlatılıyor

03.12.2021 12:11
Asırlık konakta fındığın bahçeden sofraya yolculuğu anlatılıyor

Ordu'daki Kahraman Sağra Fındık Müzesi'nde ziyaretçilere, fındığın bahçeden sofraya zorlu yolculuğu anlatılıyor.

Ordu'daki Kahraman Sağra Fındık Müzesi'nde ziyaretçilere, fındığın bahçeden sofraya zorlu yolculuğu anlatılıyor.

Kentin geleneksel konut dokusunun önemli örneklerinden Kahraman Sağra Konağı'nın restorasyonu, 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirildi.

19. yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen konak, 2020'de Ordu Büyükşehir Belediyesine fındık müzesi olarak kullanılmak üzere tahsis edildi.

Geçmişte belediye başkanlığı yapan Kahraman Ağa'nın oğlu Kahraman Sağra'nın 1936'da temellerini attığı Sağra markası, ilerleyen yıllarda kurulan fındık işleme ve paketleme tesisleriyle kentin ilk sanayi tesisi olurken, bölgede fındık ekonomisinin gelişimine önemli katkı sağladı.

Sağra ailesinin fındık üretimi ve ticaretine verdiği önemli katkı çerçevesinde konağın, fındığın öyküsünü anlatan müzeye dönüştürülmesi kararı alındı.

Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde geçen sene ziyarete açılan üç katlı tarihi Kahraman Sağra Fındık Müzesi'nde sergilenen görseller ve malzemelerle, fındığın tarihçesi, bahçeden toplanması, harmanda ayıklanması ve kurutulması, işlenmesi ve kullanımı ile kent ve bölge ekonomisine katkıları ile Ordu kent hafızasında ve kültüründe bıraktığı izler anlatılıyor.

"Burada müzeciliğin bütün tekniklerini de kullandık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, fındığın, yöre hayatının vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi.

Fındığın öyküsünü, bölge halkının yanı sıra herkese anlatmak amacıyla müzeyi kurduklarını vurgulayan Güler, "Kahraman Sağra, Ordu'da önemli bir figür, önemli bir iş adamı. Kahraman Ağa da onun babası. Aynı zamanda Ordu'nun belediye başkanlığını yapmış çok önemli bir kişi. Dolayısıyla onun ismine izafeten Kahraman Sağra Fındık Müzesi adını verdik." dedi.

Güler, burayı, fındığın topraktan harmana, harmandan da hayata öyküsünü bütün süreçleriyle anlatan bir müze haline getirdiklerini belirterek, "Burada fındığı sadece bir ürün olarak değil, aynı zamanda emeğiyle, sanatıyla, duygularıyla yansıtmış olduk. Bu bakımdan güzel bir eser olarak ortaya çıkacak. Aynı zamanda Batılı anlamda çağdaş bir müze. Burada müzeciliğin bütün tekniklerini de kullandık. Gelen kişiler fındığın bütün sürecini ve öyküsünü burada görmüş olacak." diye konuştu.

Almanya'dan memleketine gelen Fatma Acar, müzenin, Ordu'nun kültürü açısından çok güzel olduğunu dile getirdi.

Geçmişte kendisinin de fındık topladığını kaydeden Acar, "Burada fındık sepeti de var. Eskiyi hatırladım. Çok güzel, her şeyi koymuşlar, her şeyi düşünmüşler. Resimler dahil her şeyiyle çok güzel bir müze olmuş." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden Hanife Tatlıcan ise ürünün farklı yönlerinin canlandırılması bakımından müzeyi beğeniyle gezdiğini, herkese burayı görmesini tavsiye ettiğini söyledi.

Fındık, konut, Müze, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Asırlık konakta fındığın bahçeden sofraya yolculuğu anlatılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kazada öldü ama koyu renk giyindiği için yüzde 100 kusurlu sayıldı! 13:26 Kazada öldü ama koyu renk giyindiği için yüzde 100 kusurlu sayıldı!
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye bir Demirtaş çağrısı daha: Serbest bırakın! 13:23 Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye bir Demirtaş çağrısı daha: Serbest bırakın! Türk filmi gibi! Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu 13:16 Türk filmi gibi! Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi 13:08 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı 11:01 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
13:25 Kazada öldü ama koyu renk giyindiği için yüzde 100 kusurlu sayıldı!
13:23 Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye bir Demirtaş çağrısı daha: Serbest bırakın!
13:18 3.5 yıldır kayıp olan Ahmet Sakak'ın iskeleti denizin dibinde bulundu! Telle aküye bağlayıp atmışlar
13:15 Türk filmi gibi! Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu
13:13 Son dakika! Merkez Bankası'ndan Dolar/TL'ye ikinci müdahale
13:06 Önce doğalgaz şimdi de su! 15 bin nüfuslu lüks sitenin çilesi bitmiyor!
13:06 Salıncaktan düşüp hayatını kaybeden gencin arkadaşları şoku atlatamıyor! Önce şaka zannetmişler
13:05 Kadını kocasının yanında öldürmüştü! Şarküterideki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı!
13:04 Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş geri dönüyor
13:03 HDP'li Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi
Genç fenomeni "Nice ass" diyerek taciz etti, savcılık "ass" kelimesini farklı çevirince avukattan itiraz geldi Genç fenomeni "Nice ass" diyerek taciz etti, savcılık "ass" kelimesini farklı çevirince avukattan itiraz geldi         
13:29
Hem suçlu, hem güçlü! Eşini 104 yerinden bıçaklayıp suçu kadına attı Hem suçlu, hem güçlü! Eşini 104 yerinden bıçaklayıp suçu kadına attı         
13:24
3.5 yıldır kayıp olan Ahmet Sakak'ın iskeleti denizin dibinde bulundu! Telle aküye bağlayıp atmışlar 3.5 yıldır kayıp olan Ahmet Sakak'ın iskeleti denizin dibinde bulundu! Telle aküye bağlayıp atmışlar         
13:19
Son dakika! Merkez Bankası'ndan Dolar/TL'ye ikinci müdahale Son dakika! Merkez Bankası'ndan Dolar/TL'ye ikinci müdahale         
13:13
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez         
11:53
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 13:32:41. #1.13#
SON DAKİKA: Asırlık konakta fındığın bahçeden sofraya yolculuğu anlatılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement