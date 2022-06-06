Asırlık lezzet 'Sivas sütlüsü' damak çatlatıyor - Son Dakika
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Asırlık lezzet 'Sivas sütlüsü' damak çatlatıyor

06.06.2022 15:23

Asırlık lezzet 'Sivas sütlüsü' damak çatlatıyor Selçuklu Devleti mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan Sivas sütlüsü, eşsiz lezzetiyle damak çatlatıyor.

Asırlık lezzet 'Sivas sütlüsü' damak çatlatıyor

SİVAS - Selçuklu Devleti mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan Sivas sütlüsü, eşsiz lezzetiyle damak çatlatıyor.

Sivas sütlüsü Sivas'a başkentlik yapan Selçuklu Devleti'nin mutfağının eşsiz lezzetleri arasında yer alıyordu. Kısık ateşte yaklaşık 6 saatte pişen tatlı lezzetiyle asırlar boyunca damaklarda eşsiz bir tat bıraktı.

Son yıllarda unutulmaya yüz tutan bu eşsiz lezzetin kaybolmaması için harekete geçen Sivas'ta bir işletme tatlının yeniden üretimine başladı. Yapımı oldukça zahmetli olan tatlı tamamen doğal ürünlerle üretiliyor. Yaklaşık 6 saat boyunca kısık ateşte pişen Sivas sütlüsü daha sonra soğuması için çömleklere konuluyor. Soğuduktan sonrada Sivas sütlüsü kente özgü çekme helva, ceviz ve bal ile süsleniyor.

"Bir Selçuklu klasiğidir"

İşletmecisi İshak Kaan Usta, Sivas sütlüsünün Selçuklu Devleti'nin mutfağının tatlılar bölümünün vazgeçilmez lezzetlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Bir Selçuklu klasiğidir diyebiliriz. Bu Sivas'ta hala hayat buluyor. Yaşıyor. Bizde bunu en son hale getirebiliriz diye Sivas'ın tatlı grubunu burada toplamaya çalıştık. Sütlümüzü nişaştasız bağlıyoruz. İçerisindeki pirinç ve çok az miktarda şekerle 5.5, 6 saat kaynatıp bağlamasını öyle yapıyoruz. Ondan sonrada dinlendirip üzerine Sivas'ın eski geleneği çekme helvayı koyduk biz tatlandırsın diye pişmaniyenin atası olarak. Ondan sonra Sivas'ın çiçek balını koyduk ve ondan sonra cevizimizi Sivas'ın cevizini koyduk bu dörtlüde Türk mutfağının vazgeçilmezlerindedir. Biz burada Sivas sütlüsü ile Türk sütlüsü bir birleşme yaptık" dedi.

"Yiyenler memnun kalıyor"

Sütlaç ile sütlüsün çok karıştırıldığını belirten Usta, "Biz dedik ki sütlü unutulmasın Selçuklu mutfağının geleneği Sivas'ta yaşatılsın. Diğer çekme helva da yaşatılsın unutulmasın dedik ve burada birleştirdik. Unutulmaya yüz tutan bu tatlımızı farklı bir formatla gün yüzüne çıkardık. Yiyenler ve tadanlarda memnun kalıyorlar" diye konuştu.

Asırlık lezzet 'Sivas sütlüsü' damak çatlatıyor
Asırlık lezzet 'Sivas sütlüsü' damak çatlatıyor
Asırlık lezzet 'Sivas sütlüsü' damak çatlatıyor
Asırlık lezzet 'Sivas sütlüsü' damak çatlatıyor
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Kaynak: İHA

Selçuklu Devleti, Selçuklu, Sivas, tat, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Asırlık lezzet 'Sivas sütlüsü' damak çatlatıyor - Son Dakika

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