Kültür Sanat

Aşkın Nur Yengi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Şarkıcı, BKM organizasyonuyla DenizBank Açıkhava etkinlikleri kapsamında Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde sahneye çıktı.

Konser öncesinde basına açıklama yapan Yengi, Harbiye'nin hayatında çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, "1990 yılında ilk çıktığım konser Harbiye Açık Havadaydı. Sadece 10 şarkım vardı. Finalde seyirciler memnundu ama yastık atmaya başladılar sahneye. Çok korktum. Beğenmediler diye düşünmüştüm. Çünkü ilk defa çıkıyordum. Tanınmak ve tanınmamak arasında bir durumdayım. Halbuki çok beğendikleri için yapmışlar. Çok şükür çıkıp 10 şarkı daha söyledim. Yine aynı şarkıları söyleyerek çok muhteşem bir geceye imza atmıştık." dedi.

Yengi, "Siz bana gelmişsiniz ben size gelmez miyim?" diyerek hayranlarının arasında gezindiği konserde, "Allah Şahit", "Yazık", "Yalancı Bahar", "Ayrılmam", "Karaçiçeğim" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sözlerini Sezen Aksu ile kaleme aldığı, bestesini üstlendiği "Nazlanma" adlı şarkısını söylerken şişe üfleyerek ritim tutan Yengi'ye hayranları alkışlarla eşlik etti.

Yengi'yi, kızı Nazlı Bilginer, oyuncu Haluk Bilginer ve şarkıcı Mabel Matiz de dinledi.