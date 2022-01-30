Üye Girişi
Aşklarını ahşabın üzerine milim milim işliyorlar - Son Dakika

Aşklarını ahşabın üzerine milim milim işliyorlar

30.01.2022 14:57

- Aşklarını ahşabın üzerine milim milim işliyorlar Hatay'da hobi olarak başladıkları yakma resim sanatı sayesinde tanışıp evlenen Zeynep-Naim Gülbol çifti, eserlerinde hem aşklarını, hem memleketlerini ahşaba işliyor Hatay'da hobi olarak başladıkları yakma resim sanatı sayesinde tanışıp evlenen...

- Aşklarını ahşabın üzerine milim milim işliyorlar

Hatay'da hobi olarak başladıkları yakma resim sanatı sayesinde tanışıp evlenen Zeynep-Naim Gülbol çifti, eserlerinde hem aşklarını, hem memleketlerini ahşaba işliyor

HATAY - Hatay'da hobi olarak başladıkları yakma resim sanatı sayesinde tanışıp evlenen ve zamanla işlerinde ustalaşan Zeynep-Naim Gülbol çifti, eserlerinde hem aşklarını, hem memleketlerini ahşabın üzerine milim milim işliyor.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Kurtuluş Caddesi'nde, Habib-i Neccar Camisi, Kurşunlu Han, kiliseler, eski Antakya sokakları ve daha birçok tarihi mekanın yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş meslekleri büyük zahmetle ahşaba işleyen sanatçı çift, hoşgörü kenti Hatay'ın adını duyurmaya çalışıyor.

Gençlik yıllarında ağabeyinin mobilya dükkanında zigon sehpalara yakma resimle motifler çizen Naim Gülbol, bir süre sonra işini sanata dönüştürdü. Yakma resim sanatında zamanla ustalaşan ve tecrübelerini aktarmak isteyen Gülbol, yıllar önce açtığı kursta ders verdiği öğrencisi Zeynep'e aşık oldu.

Bu mesleğe başladığında Türkiye'de birkaç kişinin çizim yaptığını ama günümüzde oldukça fazlaştığını ifade eden Naim Gülbol, "Zeynep hanımın evinin yakınına atölye açmıştım ve o gün tanıştık ve 31 yıldır beraber çizim yapıyoruz" dedi.

Kısa sürede evlenme kararı alan çift, aşkı buldukları yakma resim sanatını 31 yıldır birlikte devam ettiriyor.

Yakma resim sanatçısı Zeynep Gülbol (56), önce sanatına ardından da hocası olan eşine büyük bir aşk duyduğunu söyledi.

Zamanının büyük çoğunluğunu atölyesinde yakma resim yaparak geçirdiğini aktaran Gülbol, "Eşimle 31 senedir yakarak ahşap üzerine resimler yapıyoruz. Kara kalem çalışmalarım vardı. Daha sonra bir atölyede eşimden yakma resim üzerine ders almaya başladım ve hem bu sanatla hem de eşimle tanışmamız ve ikisine büyük bir aşk duymam böylece başlamış oldu.31 yıldır eşimle birlikte bu işi severek yapıyoruz. Aşkımızı, gönlümüzü duygularımızı tablolara işliyoruz bu iş bir gönül işidir, zor bir iş bazı çalışmalar birkaç gün bazı çalışmalar birkaç ayımızı alıyor. Ortak bir yanınız olmazsa bu işi beraber yapamazsınız ve biz bunu konuda çok iyiyiz. Yaptığımız tablolarda birbirimize ve Hatay'a olan sevgimizi, aşkımızı anlatıyoruz. Eski mekanlar, tarihi ibadet yerleri, eski Antakya'mız ve daha birçok değeri eserlerimizde çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

Eserleri ile yurt içi ve dışında birçok fuara katılan çift, atölyelerinde gönüllü verdikleri kurslarla sanatlarını yaşatmayı amaçlıyor.

Aşklarını ahşabın üzerine milim milim işliyorlar
Aşklarını ahşabın üzerine milim milim işliyorlar
Aşklarını ahşabın üzerine milim milim işliyorlar

YORUMLAR
500

Türkiye, Antakya, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Aşklarını ahşabın üzerine milim milim işliyorlar - Son Dakika


Galatasaray'da peş peşe ayrılıklar yaşanıyor! Luyindama resmen gitti Galatasaray'da peş peşe ayrılıklar yaşanıyor! Luyindama resmen gitti         
14:57
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler         
20:36
Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı         
18:29
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor         
10:49

Son Dakika Haberleri
14:57 Galatasaray'da peş peşe ayrılıklar yaşanıyor! Luyindama resmen gitti
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere işten çıkarma tepkisi: Teröristleri doldurdunuz
14:43 Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!
14:41 Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu
14:40 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun gündem yaratan "ihale" iddiasına ilk yanıt: Yalancılığını ispat ettin
14:21 Cüneyt Arkın oynamayacağı rolleri sıraladı: Anadolu çocuğuyum, o rolü oynamam
14:19 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!
13:46 3 önemli konu gündemde! Gözler Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda
13:43 Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek
13:29 Esra Erol'un canlı yayında genç kız için söyledikleri, Hazal Kaya'yı çileden çıkardı: Sen kimsin, şov yapıyorsun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 15:06:29. #1.11#
SON DAKİKA: Aşklarını ahşabın üzerine milim milim işliyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement