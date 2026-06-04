Aslanapa\'da yılsonu sergisi açıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı yılsonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılış programına Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun, Belediye Başkanı Necati Kulik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Işıklı, kurum amirleri, davetliler ve kursiyerler katıldı.

Birbirinden değerli el emeği ve göz nuru eserlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar büyük ilgi gördü. Üretmenin, öğrenmenin ve paylaşmanın öneminin vurgulandığı etkinlikte, kursiyerlerin azim ve yetenekleriyle ortaya koyduğu eserler takdir topladı.

Hayat boyu öğrenmenin bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal kalkınmanın da önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekilen program, "Öğren, Üret, Geliş, Paylaş" sloganıyla tamamlandı. - KÜTAHYA