Aslanapa\'da Kur\'an kursu öğrencileri "571 Rahmet Peygamberi Hz Muhammed" filmini izledi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü ile Anadolu Aile Derneği iş birliğinde düzenlenen programda, 7-10 yaş aralığındaki Kur'an kursu öğrencileri "571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed" filmini izledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) örnek hayatını ve insanlığa sunduğu rahmet mesajını yakından tanıma fırsatı buldu. Programın, çocukların manevi gelişimine katkı sağlaması ve Peygamber sevgisini pekiştirmesi amaçlandı.

İlçe Müftülüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerle çocukların değerler eğitiminin desteklendiğini belirterek, organizasyona katkı sunan Aslanapa Belediyesi'ne, Anadolu Aile Derneği'ne, emeği geçen hocalara ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti. - KÜTAHYA