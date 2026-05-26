Asya'nın Yaşama Sevinci

Kayseri'de doğuştan omurilik felci olan ve yaklaşık 6 yıldır tekerlekli sandalye kullanan 9 yaşındaki Asya Kocakaya, yaşama sevinciyle çevresindekilere örnek oluyor.

Mehmet İlgü İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Asya, yaşadığı fiziksel zorluklara rağmen annesinin desteğiyle sosyal hayattan kopmadan yaşamına devam ediyor.

Hem öğretmeni hem de arkadaşları tarafından sevilen Asya, ileride doktor ya da öğretmen olmak istiyor.

Asya'nın annesi hemşire Döndü Özkılıç, AA muhabirine, 20. haftada Asya'nın felçli doğacağının kendisine bildirildiğini, bunu bir imtihan gibi düşündüğünü ve kızını dünyaya getirdiğini söyledi.

Kızının felçli olacağını öğrendikten sonra neler hissettiğini anlatan 3 çocuk annesi Özkılıç, "Birtakım sıkıntılar yaşadık, gerek ameliyat döneminde gerek eğitim alanında. Sosyal alanda da biraz zorlanıyoruz. Asya, çok iyi bir çocuk, 9 yaşında şu an, 9 senedir bize şifa oldu diyebilirim. Felçli kalacağını ve hayatının devamlı birine bağlı kalacağını öğrendikten sonra bu kabullenme süreci zor oldu." dedi.

"'Anne, ben ne zaman yürüyeceğim' diye soruyor"

Asya'nın doğduğunda kafasının su topladığını ve kafasının arkasında bir kitle bulunduğunu dile getiren Özkılıç, şöyle konuştu:

"Ayakları, bacakları eğrildi yürüyemeyince. Cihaz kullanıma geçtik, fizik tedavi süreci oldu. Aile için zor süreçlerdi ama şükür hepsi geçiyor, geçti de. Artık büyüdüğü için zaman zaman sorular soruyor, 'Anne, ben ne zaman yürüyeceğim, ablam gibi ne zaman markete gideceğim' diyor. 'Kızım, kuşların da elleri yok, balıkların da ayakları yok. Allah onları öyle güzel yarattı, seni de böyle güzel yarattı' şeklinde anlatıyorum. Asya, dünyaya bakış açımızı da değiştirdi. Eskiden bir engelli annesi nasıl zorluklara katlanıyormuş hiç farkında değilmişiz, bu dünyanın içine girince anlıyormuş insan ne olduğunu. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Maddi ve manevi biraz yıpratıcı oluyor ama hepsi geçiyor, üstesinden geliyoruz."

"İnsanlarla iletişimi çok iyi"

Özkılıç, kızını haftanın 2 günü yüzme kursuna götürdüğünü, çeşitli sosyal gruplara kattığını, yakın zamanda da keman kursuna başlayacağını ifade etti.

Kızını sosyal bir birey olarak yetiştirmeye çalıştığını anlatan Özkılıç, "Yaşadığımız alan, toplum bazı konularda zorluyor ki çalışan bir anne olarak gerçekten zorlanıyorum. Bir yere alışverişe gittiğimizde, sosyal alanlarda birtakım zorluklarla karşılaşsak da üstesinden gelebiliyoruz. Asya da bu durumlara alıştı. Tekerlekli sandalye ile bir hayat nasıl geçer, nasıl yaşanır ona da alıştık. Bulunduğu ortamda herkese neşe saçıyor, algısı çok yüksek. İnsanlarla iletişimi çok iyi. Tanımadığımız insanlarla bile konuşuyor, konuşmayı çok seviyor. Kendisini bu şekilde rahatlatıyor, bizi de rahatlatıyor." diye konuştu.

"Arkadaşlarımı çok seviyorum"

Asya Kocakaya da okuldan gelince oyuncaklarıyla oynadığını ve resim yaptığını söyledi.

Keman kursuna başlayacağını belirten Asya, "Haftada iki gün yüzmeye gidiyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum, özellikle Erva'yı çok seviyorum." dedi.

Tekerlekli sandalye kullanırken yaşadığı zorluklardan bahseden Asya, "Bir gün markete gittik. Orada bir ağabey arabayı engelli rampasının oraya çekmiş. Numara filan da koymamış. Markete girdik herkese sorduk, çok şükür bulabildik. Arabasını çekmesini söyledik. Biz de rahatça geçtik." diye konuştu.

Asya, büyüyünce öğretmen ya da doktor olmak istediğini belirtti.

Öğretmeni Semra Orhan ise birçok etkinliği Asya'ya göre planladıklarını, öğrencisinin arkadaşları tarafından çok sevilen bir çocuk olduğunu, teneffüslerde kendisine yardımcı olduklarını dile getirdi.

Asya'nın en yakın arkadaşı Erva Karayonca ise "Asya çok güzel bir arkadaş, çok komik, eğlenceli. Asya'yı çok seviyorum, hiç ayırmıyorum yanımdan. Ayrı oturduğumuz için de biraz üzülüyorum. Yerlerimiz kuradan çıkıyor, şansımıza da bizim ayrı çıktı." ifadelerini kullandı.