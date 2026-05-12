19 Mayıs gençleri Atakum'da buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19 Mayıs gençleri Atakum'da buluşacak

19 Mayıs gençleri Atakum\'da buluşacak
12.05.2026 17:55  Güncelleme: 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı etkinliklerle dolu bir programla kutlayacak. Konserler, sergiler ve spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hafta boyu devam edecek bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 107. yıldönümünü kentin dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Program kapsamında, 13 Mayıs Çarşamba günü '80'ler 90'lar Konseri' Ata Sahne Sanat Merkezi'nde vatandaşlarla buluşacak. Popüler müzik topluluklarının nostalji rüzgarları estireceği konser, saat 20.00'de başlayacak. Müzik şöleni, Türk Halk Müziği Korosunun konseri ile devam edecek. Konser, Ata Sahne'de 14 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak. Belediye, 19 Mayıs coşkusunu, Dünya Çiftçiler Günü kutlamalarıyla birleştiriyor. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel öncülüğünde hayata geçirilen Atakum Belediyesi Tarım Tesisinin temel atma töreni 15 Mayıs Cuma günü Alanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında geçen yıl ilki düzenlenen 'Sahne Senin' programında bu sene de genç müzisyenler ağırlanacak. Kurupelit Sahilinde müzik şöleni yaşatacak program, 16 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Amatör müzik topluluklarının performans sergileyeceği programı, saat 20.00'de Cumhuriyet filminin gösterimi takip edecek. Kurtuluş Savaşı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar olan süreci Atatürk'ün hayatından kesitler sunarak anlatan film, sanatseverlerin buluşma noktası olacak.

17 Mayıs Pazar günü çeşitli spor branşlarını buluşturan organizasyonlar, kentte adrenalin dolu anlar yaşatacak. Atakum Belediyesi Düğün Salonunda saat 11.00'de başlayacak Samsun Briç Turnuvası briç tutkunlarını buluştururken, Banda Aceh Tesisinde saat 14.00'te başlayacak Atakum Belediyesi Geleneksel Şöhretler Futbol Karşılaşması, futbolun efsane isimlerini ağırlayacak. Denizevleri Basketbol Sahasında saat 18.00'de başlayacak 3x3 Basketbol Sokak Turnuvası basketbolseverlerin buluşma noktası olacak. Gün boyu devam eden spor turnuvalarını Ata Sahne'de düzenlenecek konser takip edecek. Türk halk müziği eserlerinin seslendirileceği konser, saat 20.00'de başlayacak.

18 Mayıs Pazartesi günü Ata Sahne'de düzenlenecek Resim ve Heykel Sergisi saat 18.00'de sanatseverlere kapılarını açacak. Her yaştan 19 Mayıs gencini buluşturacak Atakum Gençlik Yürüyüşü ise, saat 19.19'da başlıyor. Katılımcılar, Cumhuriyet Kadınları Bandosu eşliğinde Yenimahalle Vatan Caddesi sahil tarafından Kurupelitteki fırın önüne kadar olan alanı kat edecek. Vatandaşları alanda ünlü müzisyenler Erman Kalanbak, Erka& Nur ve Enemy One'ın sahne alacağı konser bekliyor. Sahilde ritim dolu anlar yaşatacak konser, saat 20.30'da başlayacak.

19 Mayıs Salı günü Denizevleri Amfi Tiyatro alanında düzenlenecek Plaj Voleybolu Turnuvası sporseverleri tempolu ve eğlenceli anlar yaşatacak. Takımların kıyasıya mücadelesine sahne olacak turnuva, saat 09.00'da başlayacak. Adrenalin dolu anlar Körfez Yat Limanı alanında saat 20.00'de düzenlenecek konserle, yerini müzik şölenine bırakacak. DJ Erdal'ın enerjik müzik performansı ve özgün müziğinin yer alacağı program, katılımcılara müzik yolculuğu sunacak. 20 Mayıs Çarşamba günü '19 Mayıs 1919 Gençlik Sergisi' başlıklı karma resim sergisi, Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezinde' saat 13.00'te sanatseverlerle buluşacak. Ata Sahne'de saat 19.30'da başlayacak 'Atölyeden Türküler' programında Bengi Bağlama Beşlisi yöresel ezgileri halkla buluşturacak. 21 Mayıs Perşembe günü Ata Sahne'de düzenlenecek konserde, Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu sahne alacak. Birbirinden seçkin eserlerin seslendirileceği program, saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, vatandaşları 19 Mayıs programına katılmaya davet ederek, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'da Kurtuluş meşalesini yakışının 107. yıldönümünü asırları aşan gururla kutluyoruz. Kentimizin adına, dinamizmine ve 19 Mayısın ruhuna yakışır birbirinden özel etkinlikleri halkımızla buluşturuyoruz. Tüm halkımızı 19 Mayıs coşkusunu yaşamak için aramızda görmekten, büyük onur ve gurur duyarız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 19 Mayıs gençleri Atakum'da buluşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:49:10. #7.12#
SON DAKİKA: 19 Mayıs gençleri Atakum'da buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.