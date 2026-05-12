19 Mayıs gençleri Atakum\'da buluşacak

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hafta boyu devam edecek bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 107. yıldönümünü kentin dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Program kapsamında, 13 Mayıs Çarşamba günü '80'ler 90'lar Konseri' Ata Sahne Sanat Merkezi'nde vatandaşlarla buluşacak. Popüler müzik topluluklarının nostalji rüzgarları estireceği konser, saat 20.00'de başlayacak. Müzik şöleni, Türk Halk Müziği Korosunun konseri ile devam edecek. Konser, Ata Sahne'de 14 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak. Belediye, 19 Mayıs coşkusunu, Dünya Çiftçiler Günü kutlamalarıyla birleştiriyor. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel öncülüğünde hayata geçirilen Atakum Belediyesi Tarım Tesisinin temel atma töreni 15 Mayıs Cuma günü Alanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında geçen yıl ilki düzenlenen 'Sahne Senin' programında bu sene de genç müzisyenler ağırlanacak. Kurupelit Sahilinde müzik şöleni yaşatacak program, 16 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Amatör müzik topluluklarının performans sergileyeceği programı, saat 20.00'de Cumhuriyet filminin gösterimi takip edecek. Kurtuluş Savaşı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar olan süreci Atatürk'ün hayatından kesitler sunarak anlatan film, sanatseverlerin buluşma noktası olacak.

17 Mayıs Pazar günü çeşitli spor branşlarını buluşturan organizasyonlar, kentte adrenalin dolu anlar yaşatacak. Atakum Belediyesi Düğün Salonunda saat 11.00'de başlayacak Samsun Briç Turnuvası briç tutkunlarını buluştururken, Banda Aceh Tesisinde saat 14.00'te başlayacak Atakum Belediyesi Geleneksel Şöhretler Futbol Karşılaşması, futbolun efsane isimlerini ağırlayacak. Denizevleri Basketbol Sahasında saat 18.00'de başlayacak 3x3 Basketbol Sokak Turnuvası basketbolseverlerin buluşma noktası olacak. Gün boyu devam eden spor turnuvalarını Ata Sahne'de düzenlenecek konser takip edecek. Türk halk müziği eserlerinin seslendirileceği konser, saat 20.00'de başlayacak.

18 Mayıs Pazartesi günü Ata Sahne'de düzenlenecek Resim ve Heykel Sergisi saat 18.00'de sanatseverlere kapılarını açacak. Her yaştan 19 Mayıs gencini buluşturacak Atakum Gençlik Yürüyüşü ise, saat 19.19'da başlıyor. Katılımcılar, Cumhuriyet Kadınları Bandosu eşliğinde Yenimahalle Vatan Caddesi sahil tarafından Kurupelitteki fırın önüne kadar olan alanı kat edecek. Vatandaşları alanda ünlü müzisyenler Erman Kalanbak, Erka& Nur ve Enemy One'ın sahne alacağı konser bekliyor. Sahilde ritim dolu anlar yaşatacak konser, saat 20.30'da başlayacak.

19 Mayıs Salı günü Denizevleri Amfi Tiyatro alanında düzenlenecek Plaj Voleybolu Turnuvası sporseverleri tempolu ve eğlenceli anlar yaşatacak. Takımların kıyasıya mücadelesine sahne olacak turnuva, saat 09.00'da başlayacak. Adrenalin dolu anlar Körfez Yat Limanı alanında saat 20.00'de düzenlenecek konserle, yerini müzik şölenine bırakacak. DJ Erdal'ın enerjik müzik performansı ve özgün müziğinin yer alacağı program, katılımcılara müzik yolculuğu sunacak. 20 Mayıs Çarşamba günü '19 Mayıs 1919 Gençlik Sergisi' başlıklı karma resim sergisi, Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezinde' saat 13.00'te sanatseverlerle buluşacak. Ata Sahne'de saat 19.30'da başlayacak 'Atölyeden Türküler' programında Bengi Bağlama Beşlisi yöresel ezgileri halkla buluşturacak. 21 Mayıs Perşembe günü Ata Sahne'de düzenlenecek konserde, Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu sahne alacak. Birbirinden seçkin eserlerin seslendirileceği program, saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, vatandaşları 19 Mayıs programına katılmaya davet ederek, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'da Kurtuluş meşalesini yakışının 107. yıldönümünü asırları aşan gururla kutluyoruz. Kentimizin adına, dinamizmine ve 19 Mayısın ruhuna yakışır birbirinden özel etkinlikleri halkımızla buluşturuyoruz. Tüm halkımızı 19 Mayıs coşkusunu yaşamak için aramızda görmekten, büyük onur ve gurur duyarız" dedi. - SAMSUN