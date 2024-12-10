Ataman 30. Yılında Anıldı

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Devlet sanatçısı Ataman mezarı başında anıldı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetişen Devlet Sanatçısı Sadi Yaver Ataman, vefatının 30. yılında mezarı başında anıldı.

30 yıl önce hayatını kaybeden Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman için anma programı düzenlendi. Programda Ataman için mezarının başında Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.

1991 yılında Kültür Bakanlığı tarafından 'Devlet Sanatçısı' unvanını alan Ataman'ın 17'si yayımlanan olmak üzere 33 eseri bulunuyor. 88 yaşında hayata gözlerini yuman Ataman'ın Safranbolu ve yöresine ait 32 adet plaklara kaydedilmiş türküleri bulunuyor.

Tarihçi-Yazar Mehmet Kütükçüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada "Devlet Sanatçısı Ataman Safranbolu'ya gelişi ve geçirdiği dönemler bakımından Cumhuriyetin özeti gibidir. Hem Balkanlardan gelişi hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün inkılaplarını uygulayan biri olması bakımından bizim için çok önemli" dedi.

Ataman'ın yayınlanmamış çalışmalarının baskıyı beklediğini belirten Kütükçüoğlu, "İlk görevlerimizden birinin bu çalışmaların kitap haline gelmesi olmalıdır. 20. yüzyılın Türkçülerinden diyorum. Türk Milletinin öz değerlerine sahip çıkan çok önemli bir sanatçımızdır" ifadelerini kullandı.