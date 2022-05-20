Ataşehir'de 19 Mayıs coşkusu yaşandı

İSTANBUL - Ataşehir Cumhuriyet Meydanı 19 Mayıs coşkusuyla dolup taştı. Ataşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da bağımsızlık meşalesini yakışının 103. yıl dönümünde, sanatçıların geçit yaptığı coşku dolu bir kutlama düzenledi.

19 Mayıs 1919'un 103. yıl dönümü kutlamaları, dün sabah saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenle başladı. Ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ataşehir Cumhuriyet Meydanı'nda yüzlerce kişinin katılımı ile konser eşliğinde kutlandı. Konsere Ataşehirli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Reise Gruppe Hans, DJ Hey Douglas, Dengi Dengine ile devam eden konserin finalini Halk müziği ve Anadolu Rock'ın güçlü sesi Selda Bağcan yaptı. 7'den 70'e Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran herkes, hep bir ağızdan "Yaşasın 19 Mayıs" diyerek, Türk Bayraklarıyla süslenen alanda müziğin, açık havanın ve bayramın keyfini doyasıya yaşadı. Selda Bağcan sahnede, Sarı Saçlım Mavi Gözlüm, İzmir Marşı, Uğurlar Olsun, Yaz Gazeteci, Gesi Bağları, Adaletin Bu mu Dünya ve Uğurlar Olsun gibi sevilen şarkıları dinleyicileri için seslendirdi. Etkinliğe Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile eşi ve ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Gamze Akkuş İlgezdi katıldı. Battal İlgezdi sahnede usta sanatçı Selda Bağcan'ı tebrik ederek plaket takdim etti.

Günün anlam ve önemine dair açıklamada bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "19 Mayıs 1919'da 'özgürlük ve bağımsızlık benim kaderimdir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yürüyen bir halkın kurtuluş mücadelesine başlama günüdür, bugün. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu inançla işgal altındaki Anadolu topraklarını kurtarmak için Samsun'a ayak basmıştır. Sevgili gençler, bugün artık 100 yaşına basmak üzere olan Türkiye Cumhuriyeti siz gençlerin omuzlarında geleceğe doğru yükselmektedir. Sevgili Atatürk gençleri, güneş sizinle doğar, yağmur sizinle yağar, deniz sizinle coşar. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Konsere katılan ve memnun olduğunu belirten vatandaş Yusuf Han, "Selda Bağcan'ın sahneye çıkmasını bekliyoruz. Onu dinleyebilmek için geldim. Ataşehir'de yapılan etkinlikleri beğeniyoruz. Umarım hep böyle devam eder. Böyle önemli bir günde bu etkinlikleri yaparak bizleri buraya toplayan başkanımıza teşekkür ederim" dedi.