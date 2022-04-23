Ataşehirli çocuklar 23 Nisan'ı Oğuzhan Koç ile kutladı - Son Dakika
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Ataşehirli çocuklar 23 Nisan'ı Oğuzhan Koç ile kutladı

23.04.2022 19:47

Ataşehirli çocuklar 23 Nisan'ı Oğuzhan Koç ile kutladı Ataşehir'de Oğuzhan Koç rüzgarı esti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ataşehir'de coşkuyla kutlandı.

Ataşehirli çocuklar 23 NisanOğuzhan Koç ile kutladı

Ataşehir'de Oğuzhan Koç rüzgarı esti

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ataşehir'de coşkuyla kutlandı. Oğuzhan Koç konseri ile eğlenceli vakit geçiren çocuklar, etkinlik alanında bulunan çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlendi.

Ataşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü nedeniyle Ataşehir'de birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, çocuklar, gençler ve birçok vatandaş katıldı. Çocuklar, animasyon, panayır eğlenceleri ve yarışmalarla doyasıya eğlenirken Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Oğuzhan Koç ise konser verdi. Konseri izlemeye gelen binlerce kişi Oğuzhan Koç'un sevilen şarkılarına eşlik etti. Konseri izlemeye gelen gençler gönüllerince eğlenirken 23 Nisanda Ataşehir'de Oğuzhan Koç rüzgarı esti.

"Oğuzhan Koç'un geleceğini duyduk, çok mutlu olduk"

Ezgi Sağdıç isimli bir vatandaş, "Etkinlik gayet eğlenceli geçiyor. Çocuklar çok mutlu, coşkulu geçiyor. Müzikler, etkinlikler, dans, eğlence gayet mutluyuz. Sosyal medya hesaplarından Oğuzhan Koç'un geleceğini duyduk. Çok mutlu olduk. Çok da sevdiğimiz bir sanatçı,dinlemek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Ataşehirli çocuklar 23 Nisan'ı Oğuzhan Koç ile kutladı
Ataşehirli çocuklar 23 Nisan'ı Oğuzhan Koç ile kutladı
Ataşehirli çocuklar 23 Nisan'ı Oğuzhan Koç ile kutladı
Ataşehirli çocuklar 23 Nisan'ı Oğuzhan Koç ile kutladı
Ataşehirli çocuklar 23 Nisan'ı Oğuzhan Koç ile kutladı
Ataşehirli çocuklar 23 Nisan'ı Oğuzhan Koç ile kutladı
Ataşehirli çocuklar 23 Nisan'ı Oğuzhan Koç ile kutladı

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ataşehirli çocuklar 23 Nisan'ı Oğuzhan Koç ile kutladı - Son Dakika


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