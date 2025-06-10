Adıyaman'daki Atatürk Baraj Gölü içinde bulunan yükselti ve adacıklar adeta "Maldivler"i andırıyor.
Baraj gölü içinde bulunan yükseltiler, havaların ısınması sonucu suyun azalmasıyla adacıklara dönüşüyor.
Havadan görüntülenen bölge, toprağının beyazı ve turkuaz rengi sularıyla adeta görsel şölen oluşturuyor.
Maldivler'i andıran bölge, doğa tutkunu fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Atatürk Baraj Gölü: Maldivler Gibi - Son Dakika
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