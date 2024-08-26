Atatürk Köşkü, düğün çekimleri için stüdyoya döndü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk Köşkü, düğün çekimleri için stüdyoya döndü

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Trabzon'daki Atatürk Köşkü turistik amaçlı ziyaretlerin yanı sıra gelin ve damatların düğün çekimleri nedeniyle de yoğun ilgi görüyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Atatürk Köşkü özellikle yaz aylarında en yoğun günlerini yaşıyor.

26.08.2024 10:04
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Atatürk Köşkü, düğün çekimleri için stüdyoya döndü

Atatürk Köşkü turistik amaçlı ziyaretlerin yanı sıra gelin ve damatların düğün çekimleri nedeniyle de yoğun ilgi görüyor

TRABZON - Trabzon'daki Atatürk Köşkü turistik amaçlı ziyaretlerin yanı sıra gelin ve damatların düğün çekimleri nedeniyle de yoğun ilgi görüyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Atatürk Köşkü özellikle yaz aylarında en yoğun günlerini yaşıyor. Bu yılın Haziran ayında 34 bin, Temmuz ayında ise 63 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Atatürk Köşkü, Ağustos ayı henüz bitmemesine rağmen ziyaretçi sayısı 30 bine yaklaştı.

Manisa'dan Atatürk Köşkünü ziyarete gelen Hatice Nur Gümüş, Atatürk Köşküne ilk kez geldiğini belirterek "İlk gelişim güzel bir yer Atamızla ilgili duygulandık. Restorasyondan önce eski halini de görmek isterdim yine de çok güzel olmuş. Gelin ile damat çok gördük, çok çekim yapılıyor. Bence güzel bir yer olduğu için anı olarak mantıklı düşünülmüş" dedi.

Kardeşi Ravza Gümüş ise "İlk defa buraya geldim. Trabzon çok güzel bir yer. Bir kaç yere gittik, gitmeye devam ediyoruz. Çok güzel bir yer burası. Atatürk'ün vasiyetini de burada yazdığını öğrendim. İlerleyen zamanlarda buraya tekrar gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Düğün fotoğrafı çektirmek için Atatürk Köşkü'nü tercih ettiklerini belirten Burak Baş ise "Burası Trabzon için çok önemli bir yer. Burasını Atatürk'ün hatırası, hem de doğal güzelliği için tercih ettik. Daha önce birkaç kez gelmiştim, şimdi mutlu günümüzde fotoğraf çektirmeye geldik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Trabzon, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Köşkü, düğün çekimleri için stüdyoya döndü - Son Dakika

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