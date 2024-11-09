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Kültür Sanat

Atatürk Köşkü'ne İlgi

Atatürk Köşkü\'ne İlgi

Atatürk'ün Trabzon'daki köşkü, 86. anma yıl dönümünde ziyaretçilerin akınına uğradı.

09.11.2024 13:16
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Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı köşke, ebediyete intikalinin 86'ıncı yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde özel müze statüsündeki köşk, Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanları arasında yer alıyor.

Atatürk Köşkü, bir yıl süren tadilatın ardından ziyarete açıldığı 29 Ekim 2023'ten 29 Ekim 2024'e kadarki dönemde 314 bin 850 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Yaz aylarında haftanın 7 günü 09.00-19.00 saatleri arasında, kış döneminde ise saat 09.00-17.00'de açık olan köşkün birinci katında misafir, yemek ve vasiyet odaları ile mutfak, kiler ve veranda bulunuyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin himayesindeki köşkün ikinci katında toplantı salonu, bekleme, çalışma, dinlenme ve yatak odaları ile banyo ve tuvalet, üçüncü katında da kütüphane ve hizmetli odası yer alıyor.

Köşkteki "Vasiyet Odası" isimli bölümde Atatürk'ün mal varlığını Türk milletine armağan etmesine ilişkin, "Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime vermekle ferahlık duyuyorum. İnsanın serveti, kendi manevi kişiliğinde. Ben büyük milletime, daha neler vermek istiyorum." sözünün yer aldığı tabela bulunuyor.

Vatandaşlar köşkü, yarın Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ücretsiz ziyaret edilebilecek.

"Ata'mızın yaşadığı ve geçmiş olduğu yerleri görmek insanı duygulandırıyor"

Ziyaretçilerden öğretmen Muammer Karaman, AA muhabirine, öğrencileriyle Atatürk Köşkü'nü gezmek için geldiklerini söyledi.

Karaman, Trabzon'un Atatürk için özel bir anlamı olduğunu belirterek, "Üç defa Trabzon'u ziyaret ediyor ve vasiyetini burada yazdığı söyleniyor. Biz de hem onu öğrencilerimize anlatabilmek hem de o ruhu yaşatabilmek için bugün buradayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı bu güzel yurdu geleceğe taşımak için onun bize emanet ettiği gençleri onunla buluşturduk." dedi.

Mustafa Çiftçi ise Atatürk'ün konakladığı köşkü görmenin kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "İnsanı gerçekten duygulandıran bir yer. İçeriye girdiğimizde Ata'mızın yaşadığı ve geçmiş olduğu yerleri görmek insanı duygulandırıyor. Bu anlatılmaz yaşanır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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