Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Müzesi Oluşturuldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Müzesi Oluşturuldu

Atatürk Üniversitesi\'nde Tarım Müzesi Oluşturuldu

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Bölümü tarafından Erzurum kırsalı ve çevre illerdeki köylerden toplanan tarım aletleriyle oluşturulan müzede tarım ekipmanlarının dönüşüm yolculuğu sergileniyor. Müzede traktör çeşitleri, kağnılar, Anadolu sabanı, tahıl ekim makinası gibi tarım aletleri bulunuyor. Müzenin kentin turizmine katkı sağlaması ve Ziraat Fakültesi öğrencileri için eğitim alanı olması amaçlanıyor.

30.04.2024 11:52
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Atatürk Üniversitesi'nde, Erzurum kırsalı ve çevre illerdeki köylerden toplanan tarım aletleriyle oluşturulan müzede tarım ekipmanlarının dönüşüm yolculuğu sergileniyor.

Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Bölümünce tarım aletlerindeki değişimin ve kültürel ögelerin ele alındığı "Tarım Müzesi" oluşturuldu.

İlin kırsal kesimlerinden ve çevre kentlerin köylerinden toplanan 400'e yakın ekipmanla fakültede 600 metrekare alanda açılan müzede, tarım aletlerinin 1800'lü yıllardan bugüne dönüşümü anlatılıyor.

Müzede traktör çeşitleri, kağnılar, Anadolu sabanı, tahıl ekim makinası, namlu yapma tırmıkları, taş değirmen ve rüzgar gülü gibi tarım aletleri bulunuyor.

Kentin turizmine de katkı sağlaması beklenen müzenin, özellikle Ziraat Fakültesi öğrencileri için de eğitim alanı olması amaçlanıyor.

"Kırsaldan ellerindeki aletleri bağışlamaları yönünde ricada bulunduk"

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, AA muhabirine, müzenin gelecek nesiller için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Tarımın gelişim safhalarının müzede görsel olarak aktarıldığını ifade eden Çalmaşur, şöyle konuştu:

"Tarım ve çiftçilik ile hala uğraşan birisi olarak böyle bir yapının oluşturulup geçmişte kullanılan bu tarımsal aletlerin gelecek nesillere tanıtılması, aktarılması düşüncesi hep aklımdaydı. Önce bu mekanı oluşturduk, sonra düzenlendi. Çevre köylerden, kırsaldan ellerinde bulunan aletleri bize bağışlamaları yönünde ricada bulunduk. Ben de köyümüzde bulunan dedem, babamdan kalma bazı alet ve ekipmanları buraya getirdim."

Müzede yaklaşık 400 tarım malzemesi olduğunu anlatan Çalmaşur, "Tarihi geçmişine bakacak olursak 1800'lü yıllarda kullanılan aletlerden, hala günümüzde kullanılanlara kadar değişik konseptte alet ve ekipmanlarımız var." diye konuştu.

Prof. Dr. Çalmaşur, birkaç ay içinde dışarıdan da ziyaretçi kabul edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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