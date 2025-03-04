Atatürk Üniversitesi'nde Ücretsiz İftar - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk Üniversitesi'nde Ücretsiz İftar

Ramazan boyunca Atatürk Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz iftar imkanı sunulacak.

04.03.2025 11:17
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Atatürk Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar verilecek.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi, ramazan ayının manevi atmosferini öğrencileriyle paylaşmak ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla ücretsiz iftar organizasyonu düzenliyor.

Merkezi yemekhane ve Edebiyat Fakültesi başta olmak üzere ilçelerde de iftar ikramında bulunan Atatürk Üniversitesi, ramazan ayı boyunca farklı menülerle öğrencilerine sıcak sofra sunacak.

Ramazan ayı boyunca merkezi yemekhane ve ilçe yemekhaneleri hafta içi ve hafta sonu hizmet verecek, Edebiyat Fakültesi yemekhanesi ise yalnızca hafta içi açık olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ramazan ayının huzur, bereket ve dayanışma içinde geçmesini temenni ederek, "Ramazan ayı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı, manevi atmosferin yoğun hissedildiği müstesna bir zaman dilimidir. Atatürk Üniversitesi olarak öğrencilerimizin bu anlamlı ayda bir araya gelerek aynı sofrada iftar açabilmeleri için ücretsiz iftar programı düzenliyoruz. Üniversitemiz, öğrenci dostu anlayışıyla her zaman onların yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesinin öğrenci odaklı yaklaşımıyla sosyal destek çalışmalarını sürdüreceğini belirten Hacımüftüoğlu, ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Üniversitesi'nde Ücretsiz İftar - Son Dakika

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