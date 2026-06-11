İstiklal Yolu Yürüyüşü: Şerife Bacı'nın İzinde 65 Kilometre - Son Dakika
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İstiklal Yolu Yürüyüşü: Şerife Bacı'nın İzinde 65 Kilometre

İstiklal Yolu Yürüyüşü: Şerife Bacı\'nın İzinde 65 Kilometre
11.06.2026 19:26  Güncelleme: 19:32
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Kurtuluş Savaşı'nda cephanenin taşındığı İstiklal Yolu'nda düzenlenen yürüyüşün üçüncü gününde katılımcılar, Şehit Şerife Bacı'nın memleketi Seydiler'e ulaştı. 65 kilometrelik zorlu parkurda manevi duygular yaşanırken, yarın 30 kilometre daha yürüyerek Kastamonu şehir merkezine varılması hedefleniyor.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu'nun İnebolu- Kastamonu güzergahında düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nde katılımcılar, Şehit Şerife Bacı'nın memleketi Seydiler ilçesine ulaştı.

Türkiye'nin tek İstiklal Madalyası'na sahip ilçesi olan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 105. yıl dönümü düzenlenen tören ile kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kastamonu Valiliği koordinasyonunda Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahında düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" de başladı.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen katılımcılar, İnebolu'dan başladıkları yürüyüşün ilk gününde 19 kilometrelik zorlu güzergahta yürüyerek Çuha Doruğuna ulaştı. Yürüyüşün ikinci gününde de Çuha Doruğundan harekete geçen katılımcılar, 24 kilometre daha yürüyerek Küre ilçe merkezinden geçerek Küre Ecevit Hanına ulaştı. Geceyi Küre Ecevit Hanı'nda geçiren katılımcılar, yürüyüşün üçüncü gününde de 25 kilometre daha yürüyerek Kurtuluş Mücadelesinin simge isimlerinden Şehit Şerife Bacı'nın memleketi olan Seydiler ilçesine ulaştı. İlçe girişinde vatandaşlar ve ilçe protokolü tarafından çiçek ve alkışlarla karşılanan katılımcılar, Seydiler ilçesinde Şerife Bacı Anıtı'nı ziyaret etti. Şerife Bacı Anıtı'nda hatıra fotoğrafı çektiren yürüyüşçüler, ilçe halkının da katılımıyla ilçe merkezini birlikte yürüdü. Seydiler Belediyesi tarafından yürüyüşçülere ve törene katılanlara yöresel lezzet olan eğşi pilavı ikram edildi. Burada kurulan özel sahnede kahramanlık türküleri eşliğinde bir süre eğlenen ve dinlenen katılımcılar, buradaki etkinliğin ardından kamp yeri olan Halkacılar Yaylası'na doğru tekrar yürüyüşe geçti.

Şu ana kadar toplamda 95 kilometrelik yürüyüşün 65 kilometresini yürüyen katılımcılar, yarın 30 kilometre daha yürüyerek şehir merkezine ulaşmaları bekleniyor.

İnebolu'dan yürüyüşe katılan Barış Şahin, "İnebolu ile Küre Ersizlerdere köyü arasında dik bayırlarda mevcuttu. Ersizlerdere köyünü indikten sonra Küre Ececit Hanına doğru dik rampa vardı. Ecevit Hanı'ndan sonra düz yollar. Lakin buraya gelene kadar da Allah'a şükürler olsun kaza bela vermeden Seydiler'e varmış bulunmaktayız. Şu an 400-450 katılımcı var ama bunların içinde yorulanlar da oluyor. Şu ana kadar 55-60 kilometreye kadar yol geldik. Yarın 29 kilometre bir yürüyüş mesafemiz kaldı. Buradan da devam edeceğiz yaklaşık 10 kilometre daha yürüyerek kamp alanına ulaşacağız. Daha sonra konaklamaya başlayacağız. Biz, yazın bu yürüyüşü yapıyoruz ama geçmişimiz, dedelerimiz, atalarımız bu yolu nasıl geldiler diye düşündürüyor insanı" dedi.

İnebolu'dan yürüyüşe katılan Dilek Kara ise, "55 kilometredir yürüyoruz. Bu yürüyüşe katılmaktan çok memnunum. Sonuna kadar da gideceğiz. Çok duygusalım şu an. Çünkü ecdadımızın yürüdüğü yoldan biz de yürüyoruz" diye konuştu.

Kayseri'den yürüyüşe katılan Kemal Bayır da, "Bu yürüyüşteki duyguları kelimelere ifade etmek çok mümkün değil açık söylemek gerekirse. Manevi duygusu çok yüksek bir yürüyüş. Manevi duygusu çok yüksek bir rota. Bir daha değil defalarca katılırım. 2012'deki ilk Şerife Bacı kış yürüyüşüne katılmıştım. Ondan sonra birkaç sefer daha yürüyüşe katıldım. Bundan sonra da seve seve bu ayaklar yürüdüğü sürece defalarca katılırım" şeklinde konuştu.

İnebolu'dan esnaflık yaptığını ve Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşüne ikinci kez katıldığını söyleyen Ramazan Gül ise, "Bu yürüyüşe katılmadaki sebebim Şerife Bacı ruhunu yaşamak. Yeniden onun çektiği zorlu coğrafyada, o çektiği eziyeti benim de anlayabilmem için bir şekilde onun ruhuna yakışır şekilde yaşamak. O amaçla, o ruhla yürüyorum. Dedelerimiz bu yolu biz gibi her kilometre taşında dinlenerek, karnını doyurarak değil, sadece eline aldığı ufak bir azıkla iki gün içinde, belki iki gün bile sürmeyecek bir zaman içinde elindeki cephaneyi ulaştırmak için yürümüş. Bir nebze olsun onların neler çektiğini, ne zorlukla bu cumhuriyeti kazandığımızı, ne zorlukla bu cumhuriyeti korumamız gerektiğini anlamak için yürüyorum. Ben isterim ki aslında bu parkur İnebolu'dan Kastamonu'ya değil, İnebolu'dan başlasın Ankara'ya kadar, yani merminin son durağına kadar, cumhuriyeti kazanmamız için gereken savaşçı alanına kadar gidelim. Mutluyum, gururluyum, böyle bir cumhuriyetin evlatları olduğu için gururluyum. Elimizden geldiğince de bu gururu yaşatacağım" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İstiklal Yolu Yürüyüşü: Şerife Bacı'nın İzinde 65 Kilometre - Son Dakika

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