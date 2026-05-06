Atık Metalle Sanatı Buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atık Metalle Sanatı Buluyor

Atık Metalle Sanatı Buluyor
06.05.2026 02:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büşra Kara, atık metalleri sanatsal eserler haline getirerek sürdürülebilir sanatı temsil ediyor.

Eskişehir'de 29 yaşındaki heykeltıraş Büşra Kara, atölyesinde atık metalleri sanatsal dokunuşlarla geri dönüştürerek hem estetik hem de günlük hayatta kullanılabilen işlevsel eserler üretiyor.

Samsunlu olan Kara, lise yıllarında bir öğretmeninin verdiği eğitimle heykel sanatına ilgi duydu.

Kendisini bu alanda geliştirmeye karar veren Kara, 2016'da Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünü kazandı. Kara, 2020'de lisans eğitimini tamamlayarak, profesyonel sanat hayatına adım attı.

Eskişehir'deki atölyesinde metal plakaları bükerek ve kaynak yaparak çalışan Kara, atık materyalleri "ileri dönüşüm" felsefesiyle ele alıp, metalin sert yüzünü doğaya duyarlı, estetik ve işlevsel formlara dönüştürüyor.

Büşra Kara, AA muhabirine, lisans eğitimi sürecinde tüm temel teknikleri deneyimlediğini söyledi.

Heykel sanatındaki tercihini sürdürülebilir olmasından dolayı metale yönelttiğini belirten Kara, çalışmalarında kullandığı malzemeleri temin etmek için genellikle sanayi sitelerini tercih ettiğini anlattı.

Kara, metalle çalışmanın birçok avantajının bulunduğunu ifade ederek, heykeltıraşlığın yanı sıra mesleki yeterlilik belgesiyle kaynakçılık alanında da yetkinlik kazandığını dile getirdi.

Üretim sürecinde kendine has yöntemine değinen Kara, şöyle devam etti:

"Tasarımlarımı bazen 7 ay önceden hazırlarım ve o süre zarfında zihnimde demlerim, defalarca kurgularım. Uygulama aşamasına geçtiğimde ise tasarıma katı bir şekilde bağlı kalmak yerine kendimi sürece bırakırım. Malzemenin bana nasıl yön verdiğine göre ilerleyerek rastlantısal sonuçlar elde ederim. Bu rastlantısallık bana kendimi daha iyi hissettiriyor. Eserin başlangıcı ile bitişi arasında büyük farklılıklar oluyor."

Kara, metalin ağırlığının ve işleme süreçlerinin zaman zaman güçlük yarattığını belirterek, teknik bilgisi sayesinde süreci daha kolay yönettiğini vurguladı.

"Metal, erişilebilir olması sebebiyle sürdürülebilir sanat için avantajlı malzeme"

Sanatta sürdürülebilirliğin ve işlevselliğin önemine dikkati çeken Kara, şunları söyledi:

"Metal, erişilebilir olması sebebiyle sürdürülebilir sanat için oldukça avantajlı bir malzeme. Yeni malzeme almak yerine atıkları değerlendirmeyi veya hurdacılardan temin ettiğimiz eski parçaları kullanmayı tercih ediyoruz. 'Birimden bütüne' ilerlediğimiz süreçte, endüstriyel malzemenin sunduğu imkanlarla çok daha konforlu bir üretim alanı oluşturabiliyoruz. Daha önceki dönemlerde figüratif işler üretirken, şimdilerde tasarımlarımı işlevselliğe yöneltiyorum. Örneğin, şu an üzerinde çalıştığım heykel aynı zamanda ev girişinde sehpa olarak kullanılabiliyor, mobilyalarla bütünleşik tasarımlara odaklanıyorum."

Kara, gününün büyük bölümünü atölyesinde geçirdiğini vurgulayarak, çalışmanın kendisi için adeta terapi olduğunu ve çoğu zaman atölyeden çıkmak istemediğini kaydetti.

Daha önce birçok karma sergiye, yarışmalara, sempozyumlara katıldığını belirten Kara, "Polonya'daki Erasmus deneyimimde kültürlerarası etkileşimden kaynaklı çok şey öğrendim. İnsanların eserlerime karşı dönüşleri çok güzel. Şu an renklerle daha pozitif dönüşler alıyorum." dedi.

Kara, yaklaşık 15 karma sergiye katıldığını anlatarak, gelecekte kişisel sergi açmayı ve yurt dışındaki müzelerde eserlerini sergilemeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Atık Metalle Sanatı Buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:31:47. #7.12#
SON DAKİKA: Atık Metalle Sanatı Buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.