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Atıyla balkona çıktı ve insanları selamladı! Şaşkına çeviren anlar kamerada! - Son Dakika

Atıyla balkona çıktı ve insanları selamladı! Şaşkına çeviren anlar kamerada!

02.12.2021 15:13

İzmir'de bir düğüne cirit oynatılması için 12 atlı davet edildi. Atlılar, oynadıktan sonra hediyelerini almak üzere davul zurnayla düğün sahibinin evine gitti. Bir kişinin atla daireye çıktığı ve balkondan poz verdiği anlar kameralara böyle yansıdı.

Bergama ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde oturan Burak ve Hatice Karataş çifti, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Düğün töreni kapsamında ise kentte bir gelenek olan cirit gösterisi yapıldı. Düğüne 12 atlı davet edildi. Atlılar, bölgeye özgü cirit-cop oyununu oynadıktan sonra hediyelerini almak üzere davul zurnayla düğün sahibinin evine gitti.

ATLA DAİREYE GİRDİ

Geleneğe göre hediyelerini atlarından inmeden evin önünde alması gereken ciritçiler, apartmanın birinci katındaki düğün sahibiyle konuştu. Bu sırada ciritçilerden Ahmet Sıkı, atının üzerinde apartmana girerek merdivenlerden birinci kattaki daireye çıktı.

Atıyla daireye çıktı, herkes şaşırdı

BALKONDAN İNSANLARI SELAMLADI

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında atıyla girdiği dairenin balkonuna çıkan Sıkı, burada hediyesini aldı. Balkondan izleyenleri selamlayan Sıkı, yine merdivenlerden indi ve apartmandan çıktı. Sıkı'nın atıyla daireye girdiği anlarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Atıyla balkona çıktı ve insanları selamladı! Şaşkına çeviren anlar kamerada!

Gaziosmanpaşa, Karataş, Düğün, Yerel, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Atıyla balkona çıktı ve insanları selamladı! Şaşkına çeviren anlar kamerada! - Son Dakika


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