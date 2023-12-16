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Avcılar'ın Dilinden Kitabının Lansmanı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Avcılar'ın Dilinden Kitabının Lansmanı Gerçekleştirildi

Avcılar Belediyesi tarafından hazırlanan ve Avcılar'ın yerel tarihi açısından önem taşıyan 'Avcılar'ın Dilinden' adlı kitabın lansman ve sergi programı düzenlendi.

Avcılar\'ın Dilinden Kitabının Lansmanı Gerçekleştirildi
16.12.2023 - 17:24,  Güncelleme: 17:30
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- Avcılar Belediyesi öncülüğünde hazırlanan "Avcılar'ın Dilinden" adlı kitabının lansmanı gerçekleştirildi

İSTANBUL - Avcılar Belediyesi tarafından hazırlanan ve Avcılar'ın yerel tarihi açısından önem taşıyan "Avcılar'ın Dilinden" adlı kitabın lansman ve sergi programı düzenlendi.

Acılar ilçesinin yerel tarihi açısından büyük önem taşıyan ve kitabın hazırlanma sürecinde 134 Avcılarlı vatandaşın anılarının dinlediği geçmişten günümüze ilçenin yerel tarihini anlatan "Avcılar'ın Dilinden" adlı kitabın tanıtımı Avcılar belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu çalışma onlarca eserden yüzlerce yapıdan çok daha önemli"

Kitap hakkında açıklamalarda bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, " Avcılar'ın sözlü tarih çalışması tamamlandı. Önemli eserlerimizden kitabımız yayından çıktı ve taze bir şekilde artık kamuoyu ile paylaşılıyor. Bu gün avcıların dilinden sözlü tarih çalışması kitabının lansmanını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma onlarca eserde yüzlerce yapıdan çok daha önemli çünkü, bu eser kaybolup gidecek geçmişimizi kitaplaştırdı. Özellikle bu gün bu eserin oluşmasına katkı sunan 134 Avcılarlıdan Eski Avcılar Belediye Başkanları'ndan rahmetli Tahsin, yine Avcılar'a Kars'tan gelen ilk kişilerden olan Mert Ali Akın ve yine Ülkemizin en büyük sanatçılarından, en büyük romancılarından Rıfat Ilgaz'ın Oğlu Aydın Ilgaz'ın vefat ettiğini yaşamadığını görünce eser çok daha kıymetli hale geldi. Geç kalındığında telafisi imkansız ve bir daha bulamayacağımız geçmiş ve tarih artık kalıcı hale getirildi. Ne kadar erken başlansaydı o kadar iyiydi. Biz Avcıların dilinden Avcıları anlatan kitabı oluşturduk ve kalıcı hale getirdik. Bu nedenle mutluyum. Özellikle katkı sunan hocalarımıza ve sözlü beyanlarda bulunarak kitabın hazırlanmasına katkı sunan 134 Avcılarlıya, kültür müdürümüze, çalışma arkadaşlarımıza ve bu eserde emeği geçen herkese ben şimdiki ve geçmiş dönemde yaşayan Avcılarlılar adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum ve kitabımız hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Turan Hançerli, Barış Manço, Avcılar, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'ın Dilinden Kitabının Lansmanı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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