Avrupa'nın ödül avcısı müzesi Troya'dan yeni proje: "Sınıf Arkadaşım Homeros"

Avrupa'dan iki yıl üst üste prestijli ödüller alan Çanakkale'deki Troya Müzesi, öğrenciler için hazırlanan yeni eğitim projesi "Sınıf Arkadaşım Homeros"u hayata geçirdi.

"2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü"nün ardından "2020/2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü"nü kazanmasıyla dünya çapında ünü artan Troya Müzesi'nde geçen yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Troya Müzesi ve Troya Kazı Başkanlığının katkıları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Troya Kültür Derneği iş birliği ile Komet Kültür ve Sanat Projeleri ekibi tarafından "Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti Projesi" hazırlandı.

Müzenin ikinci eğitim projesi olan ve "Sınıf Arkadaşım Homeros" adı verilen proje kapsamında, Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında kalan, 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya'nın, çevre köy okullarındaki öğrencilere tanıtılması hedefleniyor.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, AA muhabirine, proje hakkında bilgi verdi.

"Sınıf Arkadaşım Homeros" adı verilen projenin, gezici bavul müze projesi olduğunu ifade eden Gölcük, "Bavul müze nedir, neyi hedefler? Bize göre müze dört duvarla sınırlı bir mekan değildir. Bizim duvarlarımız yok. Müze çocukları topluma hazırlamalı, onların yaratıcılıklarını geliştirmelidir. Bunun için müze mekanı olmazsa olmaz değildir. Gerek ulaşım sıkıntısı, zaman problemi, gerekse maddi sorunlar sebebiyle müzelere ulaşmakta zorlanan çocuklarımız var. İşte bu noktada gezici bavul müze uygulaması ile sınırlarımızın dışına çıkıyoruz, çocuklarımızın sınıflarına bizler misafir oluyoruz. Sınıf ortamında çocuklar kazı yapıyor, restorasyon yapıyor. Bu sırada kültür varlığının sadece bir nesne olmadığını görüyor. Kimliğinin bir parçası ile tanışıyor aslında." dedi.

"İkinci projede Homeros'u anlatıyoruz"

Geçen yıl yapılan ve Türkiye'nin ilk ve tek müze ve ören yeri kiti eğitim projesinin çok beğenildiğini, bu nedenle ikinci bir projenin hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu anlatan Rıdvan Gölcük, şöyle devam etti:

"Troya Milli Parkı'nda yer alan köyler konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Biz Troya Müzesi olarak bulunduğumuz coğrafyayı çok önemsiyoruz çünkü biliyoruz ki Troya'yı var eden şey bu coğrafya. Müze hayata geçtiğinde ilk hedeflerimizden birisi kırsal kalkınmaya destek vermekti. Müze stratejik planımızda misyonumuzu tanımlarken şöyle bir şey demiştik, 'öğrenme fırsatları yaratarak geleceğin inşasında rol sahibi olmak' evet, aslında hedefimiz geleceği inşa etmek. Biz bölgemizdeki tüm çocuklara ulaşmak istiyoruz. Homeros'un 'bir yabancı' olmadığını bilsinler, gezdikleri Troya'nın onların doğduğu bu toprağın bir parçası olduğunu fark etsinler istiyoruz. İkinci projemizde bir anlamda Homeros'u anlatıyoruz, Troya'yı anlatıyoruz. Troya'nın küçük öğrencilerin bilgi dağarcığına sunuyoruz. Sınıf Arkadaşım Homeros Projesi bu anlamda çok önemli."

"Çocuklar kazıdan çıkan parçalara dokundu"

Gölcük, Sınıf Arkadaşım Homeros Projesi'nin ilk ayağını Kumkale köyünden başlattıklarını söyledi.

Yüzüncü Yıl İlköğretim Okulunun 4. sınıfında gerçekleştirdikleri etkinlikte, arkeolog Hazal Fırat'ın çocuklara kültürel mirastan bahsettikten sonra, kutular içinde arkeolojik kazı tekniklerine uygun olarak kazı yaptırdığını, ardından restoratör Nurver Ferendeci ve Gonca Dikenci'nin kazılarda çıkan parçalı eserlerin tümlenmesini çocuklar ile birlikte gerçekleştirdiğini kaydeden Rıdvan Gölcük, "Projemiz kapsamında iş birliği için Çanakkale Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'a, okul müdürü Zafer Özdemir, Müdür Yardımcısı Şakir Işık ve öğretmenleri Yelda Ünübol'a ayrıca teşekkür ediyorum. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız için." diye konuştu.