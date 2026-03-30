Ayanikola Adası Restorasyonu Başlıyor

30.03.2026 14:36
Ünye'deki tarihi Ayanikola Adası, restorasyon sonrası turizme kazandırılacak.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarihi kilise kalıntıları barındıran Ayanikola Adası restorasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, geçmişi 1700'lü yıllara dayanan Ayanikola Adası için hazırlanan restorasyon ve çevre düzenleme projesinin, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, kilise kalıntıları barındıran Ayanikola Adası'nın, Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından ve Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteğiyle hayata geçirilecek çalışma kapsamında aslına uygun şekilde restore edileceği kaydedildi.

Kıyı Kanunu kapsamında devletin hüküm ve tasarrufu altına alınan yapının, 2 yıl süreyle Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında adaya ulaşım, doğal ve kültürel dokuya uygun şekilde tasarlanan ahşap köprü ile sağlanacak. Ayrıca ada çevresine ahşap basamaklar yerleştirilecek, yapılacak aydınlatma çalışmalarıyla alan gece de görünür hale getirilecek. Hayata geçirilecek proje ile Ünye'nin önemli kültürel miraslarından biri yeniden gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacak. Çalışma ile aynı zamanda bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlanması hedefleniyor."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ordu, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
