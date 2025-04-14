Ayasofya'nın Ana Kubbesinde Restorasyon Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayasofya'nın Ana Kubbesinde Restorasyon Başladı

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Ayasofya'daki restorasyon çalışmaları çerçevesinde ana kubbede güçlendirme süreci sürüyor.

14.04.2025 15:26
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Ayasofya'nın ana kubbesinde tarihi restorasyon

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi

İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bir süredir devam eden restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının bir bölümü tamamlanırken,

1486 yıllık geçmişi olan yapının ana kubbesinde, tarihinin en kapsamlı güçlendirme ve restorasyon süreci başladı. Öte yandan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki restorasyon çalışmaları dronla görüntülendi.

1486 yıllık Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bir süredir devam eden restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının bir kısmı tamamlandı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ana kubbesinde ise tarihinin en kapsamlı güçlendirme ve restorasyon süreci başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, bilim adamları ve uzman restoratörlerin eşliğinde sürdürülürken, ana kubbede yürütülen restorasyon kapsamında, güçlendirme işlemleri başlatıldı. Kubbenin depreme karşı daha dayanıklı hale getirileceği, yapının özgün halinin titizlikle korunacağı ifade edildi. Kubbenin iç yüzeyindeki mozaiklere zarar gelmemesi için çalışmaların dış yüzeyden yürütüleceği, kurşun kaplamaların sökülerek onarılacağı veya yenileneceği kaydedildi. Hava koşullarından etkilenmemesi ve mozaiklerin korunması amacıyla kubbenin geçici olarak çelik konstrüksiyon ve özel branda ile kapatılacağı, ibadet ve restorasyon çalışmalarının eş zamanlı devam etmesi için 43,5 metre yüksekliğinde 4 ana kolon üzerine çelik platform kurulacağı belirtildi. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin restorasyon süreci boyunca ibadete ve ziyarete açık olmaya devam edeceği öğrenildi. Öte yandan ana kubbesinde tarihi restorasyon başlatılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi havadan görüntülendi.

"Ayasofya'nın kubbesi çok derin bir araştırmaya ve sağlamlaştırma çalışmalarına tanık olacak"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın, "Bildiğiniz üzere Ayasofya'nın 1500 yıllık tarihi var. Ayasofya bugün bize kalan en büyük miraslardan biri. Biz bu mirası korumakla görevliyiz. Ayasofya'nın bilim kurulu vardır. Bu bilim kurulu Ayasofya'da yapılan tüm restorasyon çalışmalarını kontrol ve takip etmekle görevlidir. Restorasyonun her aşaması bilimsel olarak kontrol edilmektedir. Bu yüzden hepimizin içi rahattır. Şu anda girişmekte olduğumuz büyük restorasyon safhasında oldukça önemli adımlar atılmaktadır. İlk defa Ayasofya'nın kubbesi çok derin bir araştırmaya ve sağlamlaştırma çalışmalarına tanık olacak. Yapıldığından beri aldığı zararlardan sonra, Ayasofya'nın sembolü olan bu devasa kubbeyi ilk defa korumaya almak ve restorasyon yapmak amacıyla da tanımış olacağız. Bu restorasyon bizim için de çok büyük bir adım" dedi.

"Restorasyon için öncekilerden farklı bir iskele kurulacak"

Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker ise restorasyon için öncekilerden farklı bir iskele kurulacağı belirterek, "Binayı hem alttan hem üstten kuşatacak şekilde bir iskele oluşturulacak. Hem içerideki ibadeti engellememek hem de kubbenin restorasyonu sırasında yaşanabilecek aksilikleri engellemek için kubbe adeta bir şemsiye gibi korunacak. Kubbenin kurşun örtüsünü tamamen kaldırdıktan sonra kubbeyi ilk defa bilimsel bir şekilde araştırıp anlamış olacağız. Bu şekilde de ana kubbenin gerektirdiği çözümleri daha iyi anlamış olacağız. Aynı zamanda iç yüzeyinde de gereken onarımlar yapılacak. Bunun için içeriden kurulacak olan platformun kubbe iç yüzeyine erişecek. Bu şekilde kubbenin iç yüzeyinin de restorasyonu mümkün olabilecek" diye belirtti.

Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güleç ise, "Bu kubbede yapılan önceki çalışmalarda kubbenin içindeki boşlukları ahşap ve molozlarla doldurulduğunu gördük. Bunları alıp kubbenin dış yüzeyini daha dengeli hale getirmek istiyoruz. Kubbeyi çember içine alıp sağlamlaştırıp depreme hazır hale getirmek istiyoruz. Burada sadece kubbede değil minareler gibi diğer elemanlarda da çalışmalar var" dedi.

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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ayasofya'nın Ana Kubbesinde Restorasyon Başladı - Son Dakika

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