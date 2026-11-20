Dünya mimarlık tarihinin en önemli yapılarından biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin altında yer alan tarihi tünellerde yürütülen titiz çalışmalar sürüyor. Yapılan kapsamlı temizlik ve restorasyon çalışmaları sonucunda bugüne kadar 420 metrelik bölümü ortaya çıkarılan tüneller kameralara yansıdı.

Tarihe ışık tutacak olan yeraltı geçitlerinin gün yüzüne çıkarılması amacıyla ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, tünellerin içerisinden bugüne kadar toplamda 3 bin tona yakın dolgu malzemesi tahliye edildi. Büyük bir özenle sürdürülen çalışmalar sırasında, tünellerin derinliklerine kadar inen bazı anıt ağaçların kökleri de görüntülendi. Tarihi dokusu ve mimari yapısıyla dikkat çeken eşsiz tüneller, ilk kez ortaya çıkan görüntüleriyle görenleri adeta kendine hayran bıraktı. Yetkililer, Ayasofya'nın yeraltı tarihini aydınlatacak olan tünellerdeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi

"Şu anda 6 mekanımız var, 9 tane de tünelimiz var"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güleç, "Bakanımız buraları gezdi gördü. Burayla ilgili de bir basın açıklaması yaptı. Alt yapı olarak mezar yapısı yani Ayasofya'nın kuzey doğu köşesinde olan bir yapı. Oranın temizliği yapıldı. Buraların temizliği de yaklaşık 2 sene önce ilk etapta başlamıştı. Geçen sene ikinci etap başladı. Hala devam ediyor. Buralar toprak doluydu. Çünkü üst tarafı yıkık vaziyetteydi. O topraklar boşaltıldı. Mekanlar açığa çıkarıldı. Ve açığa çıkarılmaya devam ediliyor. Şu anda 6 mekanımız var. 9 tane de tünelimiz var. Ve tünellere ve mekanların bazılarına baktığımızda henüz kesin olmamakla birlikte Roma Döneminden kaldığı devamında da çeşitli dönemlerde yapıldığını tespit etmeye çalışıyoruz. Şimdi 2 numaralı tüneldeyiz. En son açılan tünel ve daha ileriye doğru gidiyor. Buradan da bir takım örnekler aldık. Bunların da analizlerini yapıyoruz. Bu analizlere bağlı olarak buradaki bu mekanın dönemi hakkındaki bir takım bilgiler elde edeceğiz. Buranın sadece bir Ayasofya'nın ya da Roma Dönemi'ndeki artiyum alt yapılarından biri olduğunu söyleyebiliyoruz"

"Burada 3 bin tona yakın toprak çıktı"

Ulaşılan noktanın Yerebatan Sarnıca'na doğru giden kısım olduğunu kaydeden Güleç, "Yine kuzey yönünde ilerleyen sonra batıya dönen bir tünelimiz var. Buraları şu anda bilebiliyoruz. Yani gördüğümüz yer buralar. Yerebatan Sarnıcı'nın içinde ayrıca hipodroma doğru giden bir tünel olduğunu da oradaki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda söylediler. Burada ilk açtığımız tünel Ayasofya'ya yakın olan tünel. Güneye doğru giden tünelimiz doğrudan Yerebatan Sarnıcı'na doğru gidiyor. Tüm bunları da biz içindeki çamurları boşalttıktan sonra takip ettik. Ayasofya'nın altından gelen suyumuz var. O su bu tünel vasıtasıyla o tarafa doğru devam ediyor. Oradan tahliye oluyor. Muhtemelen Yerebatan Sarnıcı'na akan buradan çıkan bir kaynak ya da başka yerden gelen bir su olabilir. Kaynak olma ihtimali de söz konu. Burada 3 bin tona yakın toprak çıktı. Metreküp olarak bin metreküpün üzerinde. Ziyaretçiye açılması için yapılması gereken pek çok çalışma var. Bakanımız ve bizler çok istiyoruz. Bu konuda ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. İlk Ayasofya yapısına ulaşmadık. Ulaştığımız bir tünel Roma Dönemine ait olduğunu şimdilik söyleyebiliriz" diye konuştu.